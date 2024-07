LG, 글로벌 장애 청소년 IT챌린지 개최

LG전자가 16∼17일 장애 청소년들의 정보 활용 능력을 높여 사회 진출 기반을 마련하는 ‘2024 글로벌장애청소년IT(정보기술)챌린지(GITC)’ 예선을 개최했다.



2011년부터 개최된 GITC는 13년간 총 40개국에서 5000여명의 장애 청소년이 참가했다. 한국, 중국, 베트남, 태국 등 아시아를 넘어 중동과 북아프리카 지역으로 참가국이 확대되며 글로벌 대회로 성장 중이다.

발달·시각 장애를 가진 한 청소년이 지난 16일 서울 여의도에서 열린 LG전자의 ‘2024 글로벌장애청소년IT챌린지(GITC)’ 예선 대회 현장에서 파워포인트 활용 능력 평가에 참여하고 있다. LG전자 제공

올해는 총 16개 국가에서 600명이 넘는 장애 청소년들이 경쟁을 펼쳤다. 이번 대회에선 글로벌 디지털 인재 경쟁력을 높이기 위해 챗GPT, 마이크로소프트 코파일럿, 구글 제미나이 등 생성형 인공지능(AI) 기술 활용 능력이 새 평가 요소로 추가됐다.



예선을 통과한 장애 청소년들은 11월3∼8일 필리핀 마닐라에서 열리는 본선 대회에 참가한다. 대회 종합 1등 및 종목별, 장애 유형별 성적 우수자들에게는 상장과 상금이 수여된다.



GITC는 장애 청소년들의 사회 진출을 돕는 역할을 수행하고 있다. IT 관련 분야로 진학하거나 취업에 성공한 참가자가 늘고 있다. 2015년 GITC에서 글로벌 IT 리더로 선정된 시각 장애인 파라무디티야는 인도네시아 정부로부터 장학금을 지원받아 IT 교육 과정을 수료했고, 현재 인도네시아 관광창조경제부에서 IT 개발자로 일하고 있다.



윤대식 LG전자 대외협력담당 전무는 “장애 청소년들이 장애와 국경의 벽을 넘어 하루가 다르게 발전하는 AI 시대에 필요한 IT 역량을 빠르게 갖출 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

이동수 기자

