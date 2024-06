‘디지털·친환경’ 모토 미래성장 혁신 일궈 [사회공헌 특집]

GS그룹이 허태수 회장 취임 이후 ‘디지털, 친환경을 통한 미래성장’을 모토로 삼아 사업 환경 변화를 능동적인 혁신의 기회로 전환하기 위해 각고의 노력을 기울이고 있다.



지난 4월30일(현지시간)부터 이틀간 미국 시애틀에서 열린 ‘GS 해외 사장단 회의’도 그 일환이다. 허 회장을 비롯해 주요 계열사의 최고경영자가 함께한 이 회의는 ‘생성형AI 와 디지털 혁신’을 주요 의제로 열렸다. 챗GPT를 인공지능(AI) 기술이 날로 발전하고 있는 이때, AI 기술의 발전을 업무 생산성과 사업혁신으로 연결하기 위해서는 사장단부터 이를 직접 이해하는 것이 필요하다는 판단 때문이다.

지난 4월30일(현지시간) GS그룹 허태수 회장(앞줄 오른쪽부터 여섯 번째)이 그룹 사장단 및 DX(디지털 전환) 담당 임원과 함께 미국 시애틀에 위치한 마이크로소프트 본사에 방문해 기념사진을 촬영하고 있다. GS그룹 제공

이번 해외사장단회의에서 디지털 AI를 주요 의제로 삼음에 따라 GS가 그동안 추진해 온 디지털 사업혁신을 한층 가속화할 것으로 기대된다. 사장단은 마이크로소프트 본사를 찾아 디지털 혁신 사례를 살펴보고 ‘일의 미래(Future of Work)’, ‘AI와 산업혁신(AI use case in industry) 등을 주제로 현지 전문가와 토론을 벌였다. 또 아마존의 클라우드컴퓨팅 사업부인 AWS(아마존 웹 서비스)를 찾아 데이터와 AI 기술을 결합해 업무 협업과 혁신을 촉진하는 방법 등을 논의했다.



이번 사장단 회의는 이례적으로 주요 계열사의 DX(Digital Transformation·디지털 전환) 담당 임원이 사장단과 함께 참여했다. GS그룹의 디지털 전환에 대한 최고위층의 공감대가 현업의 실행으로 즉시 연결되도록 하자는 의도가 담겼다.



GS 해외 사장단회의는 해외 신흥 시장이나 선진 기술의 중심지에서 연 1회 GS의 미래 과제를 논의하는 최고 회의체다. 코로나 기간 중단됐다가 2023년 5월 재개됐다.



허 회장은 “디지털 AI 기술은 인재들의 창의력과 사업적 잠재력을 증폭하는 힘이다. 최고경영자부터 기술에 대한 이해를 높여서 사업 현장에서 자발적인 디지털 혁신이 일어날 수 있도록 솔선해야 한다”고 강조했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]