하이브 한미 합작 다국적 걸그룹 ‘캣츠아이’, 28일 데뷔

그룹 캣츠아이. 하이브 제공

하이브가 미국의 게펜 레코드와 손잡고 제작한 글로벌 걸그룹 ‘캣츠아이’(KATSEYE)가 미국 데뷔 날짜를 오는 28일로 확정했다.

14일 하이브에 따르면, 캣츠아이는 이달 첫 싱글을 내고 다음 달과 8월에도 각각 두 번째 싱글과 미니음반을 공개한다.

하이브는 “캣츠아이가 그간 준비한 모든 것을 팬 여러분께 보여드리며 새로운 여정을 함께 시작할 것”이라고 전했다.

캣츠아이는 주류 팝시장인 미국 현지에서 데뷔해 활동하는 하이브와 게펜 레코드의 첫 걸그룹이다. 지난해 9월부터 두 달간 방송된 글로벌 오디션 프로그램 ‘더 데뷔 : 드림 아카데미’(The Debut: Dream Academy)를 통해 6인조로 결성됐다. 6000 대 1의 경쟁률을 뚫고 다니엘라(미국), 라라(미국), 마농(스위스), 메간(미국), 소피아(필리핀), 윤채(한국)가 뽑혔다.

이들 멤버는 90일간의 오디션 과정에서 댄스, 보컬, 팀워크, 콘셉트 소화력, 예술성 등을 평가하는 미션을 거쳤다.

캣츠아이는 현재 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 ‘위버스’ 내 팬 커뮤니티 가입자 수가 30만명에 이를 정도로 벌써부터 글로벌 팬들의 관심을 받고 있다. 미국 그래미닷컴은 올해 초 발표한 ‘2024년 주목해야 할 K-팝 신인 11팀’(11 Rookie K-Pop Acts To Know In 2024) 명단에 이들을 포함시키기도 했다.

강나윤 온라인 뉴스 기자 kkang@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]