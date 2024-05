금영엔터테인먼트, K노래방 앱 호주·미국 등 글로벌 시장 안착

사진: 금영엔터테인먼트 제공

오늘(31일) 금영엔터테인먼트(대표이사 윤정익)는 지난 3월 LG전자 스마트 TV와 스탠바이미를 통해 금영노래방(글로벌 서비스명:K-araoke)을 출시한 이후 2개월 만에 한국, 미국, 캐나다, 호주, 유럽 등을 포함한 총 18개국에서 다운로드 수 8만회를 기록했다고 밝혔다.

LG전자 스마트 TV ‘K-araoke’ 앱(App) 출시 이후 호주에서 가장 많은 다운로드 수를 기록했으며, 캐나다, 미국, 한국이 그 뒤를 이었다. K-POP을 가장 많이 수록한 국내 최초의 노래방 앱으로서 글로벌 시장에서 주목을 받은 것으로 추측된다.

또한 회원가입을 하지 않아도 30초 미리듣기 서비스가 가능해 사용자들에게 더 나은 선택의 기회를 제공한 것도 성공 요인이다. 현재 회원가입 시 48시간 무료 이용권이 자동으로 등록돼 체험이 가능하다. 무료 이용권 종료 후 9월 말까지 프로모션 코드 ‘LG2024’를 등록하면 48시간을 추가로 이용할 수 있는 기회가 주어진다.

금영엔터테인먼트 관계자는 “LG전자 스마트 TV K-araoke 앱 내 최신 K-POP과 빌보드 차트의 곡들은 물론 폭넓은 장르의 노래 6만여 곡을 서비스하며 해외 이용자들에게 K-노래방을 알릴 수 있어 매우 기쁘다”고 말하며, “앞으로도 혁신적인 기능과 서비스를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화하여 올해 20만 사용자를 확보할 것으로 기대한다”고 전했다.

한편, LG전자 스마트 TV K-araoke App에서는 영화 알라딘 OST ‘A WHOLE NEW WORLD’, Ed Sheeran ‘Thinking Out Loud’, 비비 ‘밤양갱’, TWS ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’와 같이 팝송과 K-POP 인기곡들이 많이 불리고 있다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]