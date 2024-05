제주포럼 모인 국내외 리더들 “경쟁과 전쟁, 어느때보다 중요해진 ‘협력’의 시대”

제19회 평화와 번영을 위한 제주포럼이 ‘더 나은 세상을 위한 협력(Acting Together for a Better World)’을 주제로 30일 오전 개회식을 가졌다. 올해 제주포럼은 29일부터 31일까지 국내외 30여개 기관이 참여해 외교·안보, 경제·경영, 기후·환경, 여성·문화 등 분야에서 58개 세션을 운영한다.

이날 개회식에서 한덕수 국무총리는 영상 축사 메시지를 통해 “기술 패권 경쟁과 공급망 교란, 지정학적 리스크 등으로 글로벌 복합 위기의 시대를 맞이하는 때 ‘더 나은 세상을 위한 협력’이라는 제주포럼의 주제는 매우 시의적절하다”며 “대한민국은 다음 달부터 유엔 안전보장이사회 의장국을 맡아 글로벌 위기 극복, 지구촌의 평화와 안보를 지키는 데 주도적 역할을 수행해 갈 것”이라고 밝혔다.

30일 제주국제컨벤션센터에서 열린 ‘제19회 평화와 번영을 위한 제주포럼’ 개회식에서 레베카 파티마 스타 마리아 APEC 사무국장(왼쪽 5번째), 까으 끔 후은 아세안 사무총장(″ 6번째), 오영훈 제주도지사(″ 7번쨰), 후쿠다 야스오 전 일본 총리(″8번쨰) 등 주요 연사들이 기념촬영을 하고 있다. 제주포럼 제공

후쿠다 야스오 전 일본 총리는 국가 간 벌어지는 전쟁의 폐해를 언급하며 일본의 지난 과오를 반성하는 모습을 보였다. 야스오 전 총리는 “일본의 역사를 돌아볼 때 일본인의 한 사람으로서 진심으로 느끼는 바가 있고 정말 반성하는 사항”이라며 “전쟁으로 모든 것을 해결하는 건 절대적으로 불가능하고 있을 수 없는 일”이라고 강조했다. 그는 “전쟁은 국가 정상 간 소통, 상호 이해 부족으로 소수의 지도자가 그릇된 판단을 내리는 것”이라며 “전 인류가 절대 전쟁을 해선 안된다는 결의를 해야 한다”고 말했다.

까으 끔 후은 아세안 사무총장은 “아시아 지역뿐만 아니라 범세계적으로 전쟁, 경제, 인도주의적 위기 등 복합적 위기에 대처하기 위해서는 파트너십이 필요하다”며 “궁극적으로 아세안과 전 세계가 평화와 번영을 구현해 나가야 한다”고 말했다.

오영훈 제주도지사는 “제주는 폭넓은 지방외교를 펼치며 세계 곳곳에 지방정부와 평화적인 네트워크를 강화하고 있다”며 “제주포럼을 통해 제주의 지방외교 전략과 녹색 성장 비전을 함께 공유하고 지구촌의 평화와 번영을 위한 지혜를 나눌 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이날 개회식에 앞서 진행된 세계 지도자 세션에서는 현 인류 최대의 도전으로 기후위기, 인공지능(AI), 불신이 꼽혔다.

반기문 전 유엔 사무총장은 “전례없는 절벽에 서 있는 분열된 국제정세 속에서 글로벌 리더들이 하나로 뭉칠 때”라며 “기후위기 해결에 정부, 기업, 시민이 3자 동맹을 맺어야 한다”고 제안했다. 야스오 전 총리는 “AI가 악용되거나 무기 제조에 사용될 가능성을 우려하며 “핵무기처럼 AI 용도를 제한하고 활용하는 방안을 담는 국제적인 프레임워크를 만들어야 한다”고 말했다.

