자체 기업설명회 열어 글로벌 투자 교류 [재테크 특집]

변곡점 맞이한 자본시장… ‘투자의 맥’을 짚어라 국내외 자본시장이 상반기 마지막 국면에서 변곡점을 맞이하고 있다. 미국 주식시장은 빅테크 7대 기업인 엔비디아와 마이크로소프트, 애플 등 이른바 ‘M7’(매그니피센트 7)을 중심으로 크게 용솟음치고 있고, 국내에서도 반도체 관련주들의 약진이 도드라지고 있다. 보험업계도 노후자산 확립을 위한 여러 이벤트를 통해 고객 유치에 나섰다. 초여름 진입을 앞둔 5월 말. 빠르게 변화하는 자본시장에서 투자의 맥을 짚어줄 수 있는 상품을 찾아보자.

한국투자증권이 지난 20일(현지시간) 미국 뉴욕에서 개최한 자체 기업설명회(IR)인 ‘KIS 나잇’ 행사 모습. 한국투자증권 제공

한국투자증권은 지난 20일(현지시간) 미국 뉴욕에서 금융감독원과 한국거래소 등이 공동으로 주관한 ‘인베스트 K-파이낸스’ 행사에 참여한 뒤 자체 기업설명회(IR)인 ‘KIS 나잇(KIS Night in New York)’을 개최했다.



이번 IR는 선진 금융시장에서 투자 기회를 발굴하고 글로벌 투자자들과 교류하기 위해 마련됐으며, 이복현 금감원장과 정은보 거래소 이사장, 김성환 한국투자증권 사장을 비롯해 현지 투자기관 소속의 포트폴리오 매니저 및 애널리스트까지 100여명이 참석했다.



한국투자증권은 ‘우량상품 소싱을 기반으로 한 자연스러운 투자 기회 확대’를 핵심 전략으로 삼고 그간 미국 금융시장에서 활발한 행보를 이어왔다.



실제로 지난해 칼라일 그룹과 전략적 제휴를 맺고 CLO 펀드와 같은 우량상품을 국내에 공급한 것은 물론, 다양한 딜에 직접 투자할 기회도 확보했다. CLO는 여러 기업의 담보대출(레버리지론)을 한데 모아 여기서 발생하는 현금흐름을 바탕으로 수익증권을 발행하는 구조화 상품으로, 선진 금융시장에서는 연기금·헤지펀드·보험사 등 기관투자자의 참여가 활발하나 국내 개인투자자들의 접근성은 높지 않았었다.



한국투자증권은 지난해엔 스티펄 파이낸셜(Stifel Financial Corp.)과 조인트벤처 ‘SF 크레딧 파트너스’를 설립하고, 미국에서 인수금융 및 사모대출(PD·Private Debt) 비즈니스를 개시했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]