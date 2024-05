테일러 스위프트, 새앨범 14곡 빌보드 1~14위 휩쓸어

테일러 스위프트 인스타그램 캡처

미국의 팝가수 테일러 스위프트(34)의 새 앨범 수록곡 14곡이 빌보드 메인 싱글 ‘핫100’차트의 1~14위까지 휩쓸어 화제가 되고 있다.

미국 빌보드지는 현지시간 29일 테일러 스위프트의 새 앨범 ‘더 토처드 포이츠 디파트먼트’(The Tortured Poets Department)의 수록곡 14곡이 이번 주 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’ 1위~14까지 밝혔다.

앞서 스위프트는 직전 앨범인 ‘미드나이츠’(Midnights)로 팝 역사상 처음으로 ‘핫100’ 차트 1~10위를 모두 휩쓰는 기록을 세웠는데, 이를 또 한 번 뛰어넘은 것이다.

테일러 스위프트는 ‘미드나이츠’로 지난 2월 그래미 어워즈에서 올해의 앨범을 4번째로 수상하며 역대 최다 수상 기록을 쓴 바 있는데 내년 그래미에서 다시 자신이 세운 기록에 도전하게 됐다.

스위프트도 자신의 트위터를 통해 “너는 너 자신을 능가했어. 믿기지 않는다”(You’ve outdone yourselves, this is unbelievable)며 놀라움을 표했다.

미국의 팝가수 테일러 스위프트의 활동 초기 시절 모습. 유튜브 캡처

스위프트는 원래 컨트리 가수로 출발했는데 이미지를 바꿔 팝가수로 전환해 큰 성공을 거뒀다.

테일러 스위프트는 이미 2022년 ‘미드나이츠’로 가장 많이 팔린 앨범과 스포티파이·애플뮤직에서 하루 동안 가장 많이 스트리밍 된 앨범, 발매 첫날 가장 많이 스트리밍 된 팝 앨범 등 수많은 기록을 세운 바 있는데, 이번 새 앨범으로 이전 기록을 모두 경신 중이다.

특히 스포티파이에서는 발매 첫날 하루에만 스트리밍 3억회를 돌파하는 저력을 보였다.

이번 앨범은 스위프트가 깜짝 공개한 추가 앨범 ‘TTPD: 디 앤솔로지’(TTPD: The Anthology)까지 포함해 총 31곡이 수록돼 스트리밍 횟수가 이전보다 훨씬 더 많아진 것으로 보인다.

빌보드는 전날 메인 앨범 차트 ‘빌보드200’에서도 스위프트가 정상을 차지했으며, 1주일간 261만장에 해당하는 앨범 유닛이 판매됐다고 했다.

빌보드 200은 실물 음반 등 전통적 앨버 판매량과 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA)와 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산해 앨범 소비량 순위를 산정한다.

스위프트의 이번 앨범은 전통적 앨범 판매량이 191만4000장에 달해 1주만에 비욘세의 ‘카우보이 카터’(22만8000장)을 제치고 순식간에 올해 최다 판매 앨범에 올랐다.

한편 SEA는 68만3000유닛, TEA는 1만4000유닛으로 집계됐다.

스위프트는 이전까지 이미 13장(재녹음 앨범 포함)의 앨범을 ‘빌보드200’ 1위에 올린 데 이어 이번 앨범으로 통산 14번째 1위 앨범을 보유하게 됐다.

빌보드 70년 역사상 발매 앨범 14개가 1위에 오른 뮤지션은 솔로 기준 래퍼 제이지(Jay-Z)가 유일했다.

솔로 외에 밴드·그룹까지 포함하면 비틀즈가 19개 앨범으로 최다 1위 기록을 보유하고 있다.

또 스위프트는 빌보드 ‘핫100’ 10위 안에 59곡을 올려 여성 뮤지션 중 최다 기록을 썼다.

이번주 1위를 차지한 ‘포트나이트’(Fortnight)는 스위프트의 12번째 빌보드 핫100 1위곡이다.

김동영 온라인 뉴스 기자 kdy0311@segye.com

