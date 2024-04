“美도 푸며들었나?”…푸바오, WSJ 1면 등장

5일(현지시각) 미국 매체 '월스트리트저널'(WSJ) 1면에 실린 푸바오. 월스트리트저널 캡처

자이언트 판다 푸바오가 미국 매체인 ‘월스트리트저널’(WSJ) 1면에 등장하며 한국과 중국을 넘어 미국에서도 주목받고 있다.

7일 뉴스1에 따르면 WSJ는 5일(현지시각) 신문 1면에 “참을 수 없이 사랑스러운 존재의 가벼움”(The Unbearable Lightness of Being Adorable)이라는 제목을 달고 푸바오의 사진을 담았는데, 이는 작가 밀란 쿤데라의 소설 ‘참을 수 없는 가벼움’(The Unbearable Lightness of Being)으로부터 따온 것으로 추정된다.

사진 캡션은 “푸바오는 중국 쓰촨성 워룽 선수핑 판다 기지에 격리돼 있다”고 밝힌 후 “2020년 중국에서 임대해 온 판다 한 쌍 사이에서 태어난 푸바오는 3일 한국에서 날아왔고, 팬들은 고별식에서 울음을 터뜨렸다”며 한국에서 있었던 푸바오의 인기를 짚었다.

이를 접한 네티즌들은 “슈푸스타 최고”, “푸바오 진짜 슈퍼스타다”, “대단하다 푸바오” 등의 반응을 보였다.

5일 중국 신화통신은 공식 웨이보에 “푸바오가 쓰촨성 워룽 선수핑 기지로 와 이틀 동안 천천히 새로운 삶에 적응하고 있다”며 8장의 사진과 1개의 쇼츠(짧은 영상)를 올렸다.

푸바오의 에버랜드 사육사였던 송영관 사육사가 자체 제작해 선물한 것으로 알려진 ‘휴대폰’ 모양의 장난감을 귀에 대고 있는 푸바오의 모습이 한 사진에 담겼는데, 신화통신은 해당 사진에 “신호가 좋지 않아 안 들려”라는 자막을 달았다. 이외에도 푸바오가 빗물이 맺힌 창문으로 밖을 바라보고, 죽순을 먹으며 웃는 듯한 모습 등이 공개됐다.

푸바오가 지난 3일 중국으로 가며 현지에서 푸바오와 대중이 만날 시기가 관심의 대상인데, 4일 한겨레에 따르면 중국 출판물을 외국어로 번역·출판하는 중국 외문국의 ‘월간 중국’은 1일(현지시각) 쩡원 중국 자이언트판다보호연구센터 사육사와의 인터뷰를 통해 짧게는 1~2개월, 길게는 7~8개월 뒤에 푸바오가 중국 대중에게 공개될 것이라고 전했다.

쩡원 사육사는 푸바오의 교배와 관련해서는 “아직 만 4살이 안 된 준성체 판다로, 덜 성숙했기에 당장 짝짓기를 진행하지 않는다”고 밝혔다.

한편 푸바오는 2016년 3월 시진핑 중국 국가주석이 한중 친선 도모의 상징으로 보내온 판다 러바오와 아이바오 사이에서 2020년 7월20일에 태어났다. 한국에서 태어난 첫 자이언트 판다로 출생 1354일 만인 3일에 중국으로 돌아갔는데, 이는 중국 밖에서 태어난 자이언트 판다를 생후 48개월 전에 중국으로 옮겨야 하는 ‘자이언트 판다 보호연구협약’에 따른 것이다.

에버랜드에 따르면 푸바오는 3일 오전 10시40분부터 에버랜드 판다월드에서 20분간의 배웅 행사를 마친 후 11시께 인천국제공항으로 출발했다. 이후 중국 측의 전세기에 탑승해 오후 8시께 청두공항에 도착했다.

