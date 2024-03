재킷 벗어 던지고 열창… 좌석 박찬 관객들 떼창

“안녕하세요. 기분 어때요? 우리는 여러분을 만나서 기분 좋아요. 여기(한국)에 와서 너무 좋아요. 함께 좋은 시간을 보내요.”



글로벌 팝 밴드 마룬파이브(Maroon5)가 8∼9일 이틀에 걸쳐 인천 영종도 모히건 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 공연장 인스파이어 아레나에서 ‘인스파이어 콘서트 시리즈 1 마룬파이브 인천(INSPIRE CONCERT SERIES 1 MAROON5 인천)’을 진행했다. 개장 축하 첫 해외 뮤지션 공연이다. 최대 1만5000명까지 수용 가능한 공연장에는 이틀 동안 각 1만2000명씩 2만4000여명이 관람했다.

글로벌 팝 밴드 마룬파이브가 지난 8일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 내한공연을 열고 “여기(한국)에 와서 너무 좋다”며 “영원히 행복해라”고 말했다. 모히건 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 제공

마룬파이브는 세계적으로 1억3500만장 이상의 음반 판매량을 기록한 인기 밴드다. 록을 기반으로 트렌디한 멜로디와 호소력 짙으면서 감성적인 보컬 등으로 전 세계적으로 많은 사랑을 받고 있다. 미국 대중음악 최고 권위의 ‘그래미 어워즈’에서 최우수 신인 아티스트 부문에 이어 최우수 팝 듀오·그룹 퍼포먼스 부문 등 총 3개의 상을 받기도 했다. 특히 국내에서는 ‘무브스 라이크 재거(Moves Like Jagger)’, ‘디스 러브(This Love)’, ‘선데이 모닝(Sunday Morning)’ 등이 인기를 끌었다. 게다가 마룬파이브의 리더이자 보컬인 애덤 리바인은 2014년에 개봉한 영화 ‘비긴 어게인’으로 영화팬들 사이에서도 인지도가 높다. 이번 내한공연은 2022년 11월 서울 고척스카이돔 공연 이후 1년4개월 만이자 2008년 첫 콘서트 이후 8번째다.



이번 공연 무대의 시작은 ‘무브스 라이크 재거’. 검은 재킷, 검은 바지, 흰 티셔츠를 입은 리바인은 언제나 그랬듯 감미로우면서 힘이 넘치는 목소리로 무대를 장악했다. 그의 곁에는 기타리스트 제임스 발렌타인이 있었다. 둘의 뒤에는 미키 매든, 피제이 모턴 등 밴드 멤버들이 간이 무대 위에서 연주했다. 리바인과 발렌타인은 때로는 떨어져, 때로는 서로 붙으며 노래에 맞춰 다양한 퍼포먼스를 보였다.



‘무브 라이크 재거’로 무대를 연 리바인은 재킷을 벗어던지고 곧바로 ‘디스 러브’를 불렀다. 전주가 나오자마자 관객들은 허밍으로 노래를 따라 불렀다. 이어 ‘스테레오 하츠(Stereo Hearts)’, ‘원 모어 나이트(One More Night)’, ‘애니멀스(Animals)’ 등 히트곡을 연달아 불렀다. 공연장 무대는 노래에 맞춰 다양한 모습을 보였다. 무대 좌우에 위치한 세로 전광판에서는 리바인을 중심으로 멤버들의 모습을 보였으며, 중앙 전광판에는 노래와 어울리는 영상이 노출됐다. ‘애니멀스’를 부를 때는 붉은색 조명이 멤버들을 비췄으며, 좌우 전광판에는 그런 멤버들의 모습이 붉은색과 검정색, 흰색으로 표시되면서 노래 가사의 일부인 ‘짐승처럼(Just Like Animals)’ 표현됐다.



‘프로 공연러’로서 공연도 매끈하게 이끌었다. 리바인은 ‘선데이 모닝’을 부르기 전에 관객들과 허밍을 맞춰 분위기를 띄웠으며, ‘돈트 워너 노우(Don’t Wanna Know)’를 부르기 전에는 “다음 노래 부를 건데, 함께 하자”고 요청했다.



관객들도 노래에 맞춰 다양하게 반응했다. ‘럭키 스트라이크(Lucky Strike)’, ‘왓 러버스 두(What Lovers Do)’ 등 인기곡이 나올 때면 한국 공연장 특유 모습인 ‘떼창’으로 마룬파이브와 함께했다. ‘선데이 모닝’이나 ‘페이폰(Payphone)’, ‘메모리즈(Memories)’ 등 잔잔한 노래가 나올 때면 객석에선 스마트폰 플래시로 응원했다. 이런 모습을 본 리바인은 “보세요. 너무 아름다워요. 너무 좋아요. 별들이 지금 이 밤에 가득하네요”라고 감탄했다.



이날 공연은 특별한 쉼 없이 멤버들이 17곡을 연달아 선보이면서 노래에 집중했다. ‘걸즈 라이크 유(Girls Like You)’를 끝으로 무대를 내려갔던 멤버들은 관객들의 앙코르 요구에 리바인과 발렌타인이 우선 무대에 다시 올랐다.



두 사람은 영화 ‘비긴 어게인’에서 남자친구 데이브(라비인)가 여자친구인 그레타(키이라 나이틀리)에게 불러줬던 사랑의 노래 ‘로스트 스타스(Lost Stars)’를 불렀다. 한국에서 해당 영화와 노래가 많은 사랑을 받은 것을 의식해서 특별히 앙코르 무대에 선보인 것. 앞서 지난달 열렸던 바레인 공연과 비교하면 이날 셋리스트(선곡표)는 모두 같았지만 한국에서만 ‘로스트 스타스’가 추가됐기 때문이다.



이어 노래를 마친 리바인은 “내가 가장 좋아하는 노래”라며 ‘쉬 윌 비 러브드(She Will Be Loved)’를 들려줬다. 잔잔한 노래 2곡으로 앙코르 무대를 선보였던 리바인과 발렌타인은 이후 다른 멤버들과 함께 메가 히트곡 ‘슈거(Sugar)’를 끝으로 공연을 마쳤다. 리바인은 “영원히 행복하세요. 감사합니다”라고 말하며 멤버들과 함께 인사하고 무대를 내려갔다.

이복진 기자 bok@segye.com

