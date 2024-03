진옥동 신한금융그룹 회장 “시대 변화 선도하는 여성 리더 육성”

신한금융그룹은 지난 8일 서울시 중구 신한금융 본사에서 세계 여성의 날을 기념해 ‘2024년 신한 쉬어로즈(SHeroes) 컨퍼런스’를 개최했다고 10일 밝혔다.

진옥동 신한금융지주 회장은 “‘신한 쉬어로즈’의 리더들은 단순히 그룹의 ‘여성’ 임직원을 대표하는 리더가 아니라 그룹의 ‘다양성’을 존중하고 이를 확대해 나갈 책임 있는 인재”라며 “신한금융은 시대 변화를 선도하는 여성 리더 육성을 통해 이들의 사회적 역할 확대 및 그룹 전체의 경쟁력을 높여 나갈 것”이라고 말했다.

진옥동 신한금융그룹 회장이 지난 8일 서울시 중구 신한금융 본사에서 세계 여성의 날을 기념해 열린 ‘2024년 신한 쉬어로즈(SHeroes) 컨퍼런스’에서 축사를 전하고 있다. 신한금융그룹 제공

‘신한 쉬어로즈’는 2018년부터 시작한 금융권 최초의 여성 리더 육성 프로그램이다. 이번 ‘신한 쉬어로즈 컨퍼런스’ 행사에는 진 회장과 그룹 여성 임원, 본부장들이 참석해 쉬어로즈 7기로 선발된 60여명의 새로운 여정을 축하했다.

교육 과정을 수료한 쉬어로즈 6기 멤버들은 ‘바른 리더(Right Now for Right SHeroes)’를 주제로 지난 한 해 동안 진행된 교육 성과와 여성 리더십의 비전에 대해 발표하는 시간을 가졌다.

‘신한 쉬어로즈’를 거쳐간 여성 리더는 모두 280명에 달한다. △리더십 역량 강화를 위한 그룹 멘토링 △인문학 및 최신 트렌드 특강 △선배 리더들과의 네트워킹 등 다양한 프로그램을 운영 중이다.

박미영 기자 mypark@segye.com

