이준서 동국대 교수, 한국증권학회장 취임

이준서 동국대 경영학과 교수가 신임 한국증권학회장에 취임했다.

한국증권학회는 지난 23일 열린 한국증권학회 제48차 정기총회를 통해 이 회장이 제 41대 회장에 취임했다고 26일 밝혔다. 이 회장은 고려대 경영학과에서 학사, 시러큐스대학에서 재무전공 경영학박사를 취득한 펀드, 기업지배구조, 사모자본시장 전문가다.

이준서 신임 한국증권학회장

동국대 부임 이전에는 ICU(현 카이스트) IT 경영학부 교수로 재직했고 금융위원회 비상임 증선위원, 국민연금 투자정책전문위원, 공적자금관리위원회 자금지원위원, 한국파생상품 회장 등을 역임했다. 현재는 금융감독원 금융감독자문위원, 우정사업본부 예금자금운용위원, 금융위원회 규제심사위원 등으로 활동하고 있다.

한국증권학회는 지난 1976년 창립된 아시아 재무·금융분야 중 가장 오래된 학회로 약 1500명의 회원을 보유하고 있다. 학회가 발간하는 영문 학술지 AJFS(Asia-Pacific Journal of Financial Studies)는 2006년에 세계적 권위를 갖고 있는 SSCI(사회과학논문인용색인)에 아시아권 재무·금융 분야 학술지 중 최초로 등재됐다. 학회가 발간하는KJFS(Korean Journal of Financial Studies) 역시 2021년 세계적 권위의 학술지 스코푸스(SCOPUS)에 국내 재무·금융 분야 학술지 중 최초로 등재됐다.

안승진 기자 prodo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]