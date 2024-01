뉴진스 ‘디토’ 뮤비, 美 ‘클리오 뮤직 어워즈’ 대상 후보 올라

그룹 뉴진스 '디토' 뮤직비디오의 한 장면. 하이브 유튜브 캡처

그룹 뉴진스의 ‘디토’ 뮤직비디오가 미국의 ‘2024 클리오 뮤직 어워즈’에서 대상 후보에 올랐다.

소속사 어도어는 17일 디토 뮤직비디오가 ’2024 클리오 뮤직 어워드‘에서 ’필름&비디오‘ 부문 대상 후보에 선정됐다고 밝혔다.

’디토‘ 뮤직비디오는 영화·광고 스튜디오인 돌고래유괴단의 신우석 감독이 제작했으며, 버니즈(공식 팬덤명)와 뉴진스 간의 관계를 그린다.

기존 K팝 뮤직비디오와 다른 스토리텔링과 영상미로 전 세계에서 큰 호응을 얻었는데, 뉴진스는 ’디토‘로 국내 주요 연말 시상식에서 대상을 휩쓸었다.

뉴진스가 협업한 작품들이 ’2024 클리오 뮤직 어워즈‘에서 수상의 영예를 안았다.

뉴진스가 유튜브 쇼츠와 함께한 ’#ImSuperShy‘ 캠페인이 팬 참여 부문의 디자인 카테고리에서 은상을 차지했다.

뉴진스가 참여한 코-크 스튜디오 글로벌 앤섬 ’비 후 유 아(리얼 매직)‘(Be Who You Are (Real Magic))의 영상은 필름&비디오 내 음악 사용 부문의 5분 이상 분량 카테고리에서 은상을, 필름&비디오 기술 부문의 비주얼 이펙트 카테고리에서 동상을 받았다.

한편 ‘클리오 어워즈’는 ‘뉴욕 페스티벌’, ‘칸 라이언즈’와 함께 세계 3대 광고제 중 하나로 꼽힌다.

지난 1959년에 시작된 ‘클리오 어워드’는 광고를 포함해 엔터테인먼트, 스포츠, 음악, 헬스 등 다양한 분야로 영역을 넓혀 각 분야의 창의적인 작품들을 선정하고 있다.

‘클리오 뮤직 어워즈’는 지난 2014년에 신설됐다.

백진호 온라인 뉴스 기자 kpio99@segye.com

