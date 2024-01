한미일, 18일 서울서 북핵대표 협의…美 대표 교체 뒤 첫 개최

한미일이 오는 18일 서울에서 북핵 수석대표 협의를 연다.



임수석 외교부 대변인은 16일 정례브리핑에서 이번 회의에 김건 외교부 한반도평화교섭본부장, 정 박 미국 국무부 대북고위관리, 나마즈 히로유키 일본 외무성 아시아대양주국장이 참석한다며 이같이 밝혔다.



한일(17일), 한미(18일) 북핵수석대표간 양자 협의도 개최된다.

지난 2023년 10월 17일(현지시간) 인도네시아 자카르타의 주인도네시아 미국 대사관저에서 열린 한미일 북핵수석대표 협의에서 참석자들이 회의를 준비하고 있다. 연합뉴스

임 대변인은 "3국 수석대표는 이번 협의에서 최근 북한의 도발 및 긴장 고조 행위와 러북 교류, 군사협력 등 한반도 정세에 관한 평가를 공유하고, 대응방안을 협의할 예정"이라고 설명했다.



특히 최선희 북한 외무상의 15∼17일 방러를 계기로 북러 군사협력이 더욱 심화할 우려가 제기되는 가운데 3국이 어떤 대응 방안을 논의할지 주목된다.



이번 협의는 미국 북핵수석대표를 맡아오던 성 김 전 대북특별대표가 최근 퇴직하고 대북특별부대표이던 정 박이 그의 직무를 넘겨받은 뒤 처음으로 열리는 것이다.



다만 미국은 성 김 전 대표 퇴직과 함께 북핵 문제를 담당하는 협상대표의 직함을 '대북특별대표'(Special Representative for the DPRK)에서 '대북고위관리'(Senior Official for the DPRK)로 바꿨다.



미측은 정 박 대북고위관리가 성 김 전 대표가 하던 모든 직무를 이어서 할 예정이지만 직함만 대북고위관리로 바꾼다고 한국 측에 설명한 것으로 전해졌다.

정 박 대북고위관리

외교부 당국자는 이날 기자들과 만나 "정 박 대북고위관리는 성 김 전 대표가 보유했던 모든 권한을 갖고 동일한 역할을 수행할 예정인 것으로 안다"고 말했다.



미국 국무부 대변인은 직함이 바뀐 이유에 대한 연합뉴스 질의에 "정 박 박사는 성 김 대사가 2023년 말 은퇴함에 따라 국무부의 대북 정책을 이끄는 책임(assumed the responsibilities of leading DPRK policy)을 맡았다"라고 밝혔다.



다만 외교가 일각에서는 한국과 필리핀, 인도네시아 대사를 역임한 성 김 전 대북특별대표의 후임으로 국무부 부차관보급인 정 박이 임명된 건 미국 정부에서 북한 문제의 비중이 떨어진 것 아니냐는 지적도 나온다.



외교부 당국자는 "대북대표 교체 여부와 무관하게 북한의 핵·미사일 개발이 한반도를 넘어서서 전 세계 평화안정을 위협하는 심각한 문제라는 건 한미일이 입장을 같이한다"고 강조했다.



한편 한미일 3국이 북핵 수석대표 협의를 하는 것은 지난해 10월 이후 3개월 만이다.



3국은 정례적으로 돌아가며 북핵 수석대표 협의를 열어왔으며 직전 회의는 성 김 전 대표가 인도네시아 대사를 겸직하며 주재하던 자카르타에서 열렸다.

