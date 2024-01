BTS 정국, 英 오피셜 싱글차트 9주째 진입…'군백기'에도 여전한 인기

그룹 방탄소년단(BTS) 정국

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 영국 오피셜 차트에서 여전한 인기를 입증했다.

13일(이하 한국시간) 발표된 영국 오피셜 차트에 따르면 방탄소년단 정국의 솔로 앨범 '골든'(GOLDEN)의 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next to You)는 최신 오피셜 싱글 톱100 73위에 올랐다.

이 곡은 지난해 11월10일 자 오피셜 싱글 톱100에 6위로 진입해 7주 연속 차트인했다. 이후 연말 캐럴 장르의 강세 속에 잠시 순위권에서 벗어났다가 지난주 차트(1월5일 자)에 재진입했다.

정국의 호성적은 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서도 이어지고 있다. 지난 12일 스포티파이가 발표한 최신 '위클리 톱 송 글로벌' 차트(집계 기간 1월5~11일)에서 솔로 싱글 '세븐 (Seven) (feat. 라토)'(9위), '스탠딩 넥스트 투 유'(18위)가 20위권에 자리를 지켰고, 솔로 싱글 '3D (feat. 잭 할로우)'(43위)도 차트에 랭크됐다.

'위클리 톱 송 글로벌' 에는 방탄소년단 멤버들의 솔로 곡이 다수 포진했다. 뷔의 첫 솔로 앨범 '레이오버'(Layover) 수록곡 '러브 미 어게인

(Love Me Again)(49위), 뷔와 미국 싱어송라이터 우미(UMI)의 협업곡 '웨어에버 유 얼 (wherever u r)(ft. V of BTS)'(149위), 지민의 첫 솔로 앨범 '페이스'(FACE) 타이틀곡 '라이크 크레이지'(Like Crazy)(60위)와 솔로 싱글 '클로저 댄 디스'(Closer Than This)(162위) 등이 차트에 올랐다.

한편 지민은 솔로 싱글 '클로저 댄 디스'로 지난 11일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 깜짝 1위를 차지했다. 이 곡은 아미(공식 팬덤명)를 향한 지민의 진심 어린 마음을 표현한 팬송이다.

김수연 온라인 뉴스 기자 ksy12@segye.com

