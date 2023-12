벌써 그리워… BTS 입대에 ‘봄날’ 역주행

‘보고 싶다 보고 싶다 / 얼마나 기다려야 / 또 몇 밤을 더 새워야 / 널 보게 될까 널 보게 될까.’



그룹 방탄소년단(BTS·사진)의 6년 전 히트곡 ‘봄날’의 가사다. BTS가 멤버 전원이 입대하며 군공백기에 들어간 것과 맞물려 ‘봄날’의 순위가 역주행하며 전 세계 83개국 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위에 올랐다. 소속사 빅히트뮤직은 14일 이 노래가 지난 12일부터 이날 오전 8시까지 미국, 일본, 영국, 프랑스 등의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 정상을 밟았다고 전했다.



특히 ‘봄날’이 연말 캐럴이 강세를 보이는 가운데 머라이어 캐리의 메가 히트곡 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You)’를 제치고 정상에 올라 눈길을 끈다. 이 노래는 전날 일본 오리콘 차트가 발표한 ‘데일리 디지털 싱글 랭킹’에서도 깜짝 1위를 기록했다.



‘봄날’은 BTS가 2017년 발매한 ‘윙스 외전 : 유 네버 워크 얼론(WINGS 외전: YOU NEVER WALK ALONE)’의 타이틀곡이다. 멀어진 친구와 만남을 기다리며 희망을 잃지 않겠다는 메시지가 담겼다. 멤버 RM과 슈가가 작곡에 참여했다.



‘봄날’의 역주행에 대해 2025년 팀 활동 재개를 기다리는 아미(방탄소년단 팬덤)의 바람이 차트 순위 상승으로 이어졌다고 빅히트뮤직은 풀이했다.

이복진 기자 bok@segye.com

