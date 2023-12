길어지는 '백악관의 침묵'… 바이든, 오코너 장례식 갈까

미국 역사상 여성으로는 처음 연방대법원 대법관을 지낸 샌드라 데이 오코너 전 대법관의 장례 일정이 공개된 가운데 백악관은 조 바이든 대통령의 장례식 참석 여부를 밝히지 않고 있다. 바이든은 민주당 소속인 반면 오코너는 공화당 로널드 레이건 행정부 시절 대법관에 임명됐다. 미 언론은 대선이 1년 앞으로 다가온 가운데 바이든이 공화당계 인사까지 포용하는 초당적 행보를 보일지 주목하는 모습이다.

9일(현지시간) 미 언론에 따르면 오코너의 장례식은 오는 19일 수도 워싱턴에 있는 국립대성당에서 엄수된다. 장례식 참석은 초청을 받은 이들로 제한된다. 장례식 전날인 18일 오코너의 관(棺)은 대법원 청사 내 그레이트홀에 안치된다. 생전에 그를 존경했던 일반인들이 애도를 표하며 고인의 마지막 길을 배웅할 수 있도록 하기 위해서다. 그레이트홀은 18일 오전 10시30분부터 8시까지 대중에게 공개될 예정이다.

바이든은 오코너가 지난 1일 93세를 일기로 타계한 뒤 애도 성명을 내놓았다. 그는 고인을 “미국의 아이콘”이라고 부르며 “법치와 사법부 독립이라는 미국 헌법의 근본 원칙에 헌신했다”고 높이 평가했다. 1981년 오코너가 대법관에 취임할 당시 자신이 상원 법사위원회 위원이었다는 점을 상기시킨 뒤 “상원은 인준안 표결에서 찬성 99표 대 반대 0표로 고인의 손을 들어줬다”며 “이는 우리나라(미국)가 여야의 차이를 넘어 한데 뭉쳐 역사를 앞으로 전진시킬 수 있다는 증거”라고 했다.

장례식이 열흘 앞으로 다가왔으나 백악관은 바이든 대통령이 직접 장례식에 갈지 여부에 관해 아무런 언급도 내놓지 않고 있다. 일각에선 민주당 대통령인 바이든이 공화당 대법관인 오코너의 장례식 불참을 검토하는 것 아니냐는 추측도 제기한다. 실제로 바이든은 애도 성명에 “내가 고인의 의견에 전부 동의하는 것은 아니다”(I did not agree with all of her opinions)라는 문구를 집어넣었다. 레이건 행정부 시절 임명된 오코너가 내린 몇몇 보수적 판결은 수긍할 수 없다는 뜻으로 풀이된다.

2000년 공화당 조지 W 부시 후보와 민주당 앨 고어 후보(당시 부통령)가 맞붙어 결국 부시의 승리로 끝난 대선 결과에 대한 앙금이 바이든의 뇌리에 여전히 남아 있다는 시선도 있다. 당시 플로리다주(州)의 투표 결과를 놓고 민주당이 문제를 제기함에 따라 주대법원에서 재검표를 명령했다. 그러자 부시와 공화당 측은 “주대법원의 재검표 결정은 위헌”이라며 연방대법원에 소송을 냈다. 대법원은 격론 끝에 5(위헌) 대 4(합헌) 의견으로 플로리다주 대법원 결정을 파기했다. 당시 오코너도 위헌 의견에 가담했는데 이는 부시가 현직 부통령이던 고어를 꺾고 대통령이 되는 데 결정적 역할을 했다.

다만 현직 대통령의 대법관 장례식 불참은 가뜩이나 갈라진 미국 사회의 분열을 더욱 부채질할 것이란 우려가 만만치 않다. 역시 공화당 행정부 때 임명된 보수 성향의 앤터닌 스캘리아 대법관이 2016년 별세했을 때 버락 오바마 대통령은 장례식에 가지 않았다. 이를 두고 공화당과 보수 진영에선 ‘대통령으로서 마땅히 보여야 할 초당파적 모습을 보여주지 못했다’는 비판이 일었다. 당시 대선 출마를 준비하던 도널드 트럼프도 “슬픈 일”이라며 오바마를 비난했다.

