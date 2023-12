농협중앙회, 농업 All In One 빅데이터 플랫폼(N-Hub) 오픈

N-Hub 로고.

농협중앙회(회장 이성희)는 농업 All In One 빅데이터 플랫폼, N-Hub(NH Bigdata Hub)를 오픈한다고 6일 밝혔다.

N-Hub는 농협, 농진청, 농정원, 축평원 등 다양한 기관의 데이터 연계를 통해 ▲농산물 종합정보 ▲축산물 종합정보 ▲귀농귀촌메이트 ▲ 하나로마트 매출 돋보기 ▲스마트팜 길라잡이 ▲NH유통상품 트렌드 등 8개 서비스와 농산물 가격 예측 및 작물추천, 스마트팜 생산량 시뮬레이션 등 분석모델을 통해 종합적인 정보를 제공하며, 주요 정보는 NH오늘농사를 통해 농업인에게도 서비스 할 예정이다.

일례로, 귀농귀촌 메이트에서는 귀농 예정지의 정주여건, 토양과 기온, 보조금과 지원정책, 부동산 실거래가, 주 재배 작물, 추천 작물 등 예비 농업인이 귀농귀촌에 필요한 종합적인 정보를 한번에 얻을 수 있다.

지우호 농협중앙회 디지털혁신실장은“농업 All In One 빅데이터 플랫폼 N-Hub를 통해 농업인에게 도움되는 다양한 빅데이터 서비스를 지속 제공하고, NH오늘농사와 연계를 통해 농업데이터 생태계를 더욱 확장해 나아가겠다”고 말했다.

지차수 선임기자 chasoo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]