인재모아, 23년 하반기 채용 동향 분석자료 발표… IT 인력 채용 다시 늘어나나?

경력직 우수인재 채용 전문 사이트 인재모아가 최근 23년 하반기 채용 동향 분석자료를 발표했다.

해당 발표에 따르면 최근들어 기업들의 경력직 신규 채용이 급속이 감소하고 있으며, 핵심 필수 인력이나 퇴사로 인한 대체 채용 등 특별한 경우가 아니면 내년 상반기로 경력 사원 채용을 연기하는 경우가 많아지고 있다고 밝혀졌다.

이와 같은 현상에 대해 인재모아 관계자는 “최근 하반기 경기회복이 둔화된 원인도 있고 그에 따라 내년도 사업계획 등이 불투명한 경우가 많아 경력직 사원 채용건도 내년 사업계획 수립 이후로 미루는 경우가 많아지고 있는 상황 때문이라고 분석하고 있으며, 이러한 경향은 반도체, 자동차등의 제조업 뿐만 아니라 유통, 서비스업까지 전방위로 나타나고 있다”고 전했다.

이어 “다만 최근들어 주춤했던 IT 분야 채용건은 전분기 대비 2배 가량 증가하는 모습을 보이고 있어 상대적으로 침체가 많이 되었던 상반기 IT 업계의 상황이 개선이 되고 있는게 아닌가라는 해석이 나오고 있다”며, “인재모아의 IT 분야 인재 이력서 등록 건수 역시 전분기 대비 30% 가량 증가하고 있는 상황이기 때문에 그동안 IT 업계가 연봉이슈나 스타트업의 투자 축소등의 영향에서 점차 벗어나 예전의 상황으로 빠르게 회복하고 있는게 아닌가 하는 희망적인 분석도 나오고 있다”고 덧붙였다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

