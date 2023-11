[대중문화 단신] 4인조 거장 ‘서울재즈쿼텟’ 19일 콘서트 외

4인조 거장 ‘서울재즈쿼텟’ 19일 콘서트

‘뮤지션들의 뮤지션’으로 꼽히는 거장그룹 서울재즈쿼텟(Seoul Jazz Quartet)이 오는 19일 서울 마포아트센터에서 ‘2023 서울재즈쿼텟 콘서트’(포스터)를 개최한다. 서울재즈쿼텟은 색소폰 연주자 이정식(62), 조용필과위대한탄생의 드러머를 지낸 김희현(71), ‘재즈 베이스 교본’을 펴낸 베이시스트 장응규(70), 1990년대를 대표한 피아노 연주자 양준호(59)가 뭉친 팀이다. 이들은 1980년대 후반 88 서울올림픽을 기념해 열린 ‘한강국제재즈페스티벌’로 데뷔해 빠르게 입소문을 타고 한국 재즈의 최전선에서 활약했다. 1990년대 후반 해체됐지만 멤버들은 세션맨, 대학 교수, 연주 교본 저자 등으로 활동해왔다. 해체 25년 만인 지난해 다시 뭉쳐 콘서트를 진행했으며, 해당 공연은 전석 매진됐다. 서울재즈쿼텟은 올해 공연을 위해 특별히 만든 자작곡을 선보인다. 모던 재즈에서부터 퓨전까지 장르를 망라하는 재즈의 모든 것을 보여줄 계획이다.

밴드 ‘넬’ 4년 만에 ‘크리스마스 공연’

밴드 넬(Nell)이 다음달 22일부터 24일까지 사흘간 서울 송파구 잠실학생체육관에서 연말 브랜드 콘서트 ‘크리스마스 인 넬스룸 2023(CHRISTMAS IN NELL’S ROOM 2023·포스터)’을 연다. ‘넬스룸’은 넬의 대표 브랜드 콘서트로, 지난해에는 ‘굿바이, 헬로 인 넬스룸 2022(Goodbye, Hello in NELL’S ROOM 2022)’를 열어 한 해의 마지막과 새로운 해의 시작을 관객과 함께 했다. 올해는 2019년 이후 4년 만에 다시 크리스마스 시즌에 돌아와 팬들과 소중한 추억을 쌓을 예정이다. 넬의 콘서트는 매번 다양한 시도로 역대급 무대를 경신하며 ‘믿고 보는 공연’이라는 평가를 받아왔다. ‘넬스룸’은 넬 콘서트 중에서도 가장 큰 규모는 물론, 가장 오랜 시간 공들여 준비하는 콘서트인 만큼 올해는 어떤 특별한 시간을 선사할지 기대가 모아진다. 특히 이번 콘서트에서는 신곡 무대들도 선보일 예정이다. 콘서트 티켓은 인터파크 티켓을 통해 구매할 수 있다. 한편 넬은 13일에는 새 EP ‘디스토피안스 유토피아’를 발매했다.

