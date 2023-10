지역문화의 매력 알리는 ‘2023 지역문화박람회 in 동해’ 성료

우리가 알지 못했던 매력 있는 지역문화의 지속가능성을 발견하고, 새로운 문화예술 콘텐츠를 선보이는 ‘2023 지역문화박람회 in 동해’가 지난 10월 20일(금)부터 22일(일)까지 개최되었다.

한국문화원연합회와 동해문화원이 주최·주관하였으며 문화체육관광부, 강원특별자치도, 동해시, 신한은행, DB 손해보험이 후원한 본 행사는 묵호항 여객선 터미널 광장을 주요 행사장으로 두고 동해시 일원에서 펼쳐졌다. 이번 행사의 슬로건은 ‘K-Culture 뿌리를 만나다’이며, K-컬처의 근간인 지역문화의 매력을 알리는 장으로 마련되었다.

지난 20일 19시부터 진행된 개막식에서는 박수관 명창의 민요와 개막 주제공연 ‘韓(한)뿌리 꽃이 피었습니다’ 등 개막공연이 펼쳐졌다. 또한 드론라이팅쇼와 아트오션불꽃쇼 등의 볼거리로 박람회의 화려한 막을 올렸다. 특히 개회사에 김태웅 한국문화원연합회장, 환영사에 심규언 동해시장, 축사에 전병극 문화체육관광부 제 1차관, 이철규 국회의원, 이동호 동해시의회 의장이 참석해 자리를 빛냈다.

3일간 개최된 전시관 및 홍보관에서는 지역문화의 매력을 확인하고, 소멸지역의 문화 보존의 중요성을 되돌아볼 수 있는 다양한 전시와 행사가 진행되었다. 전시관에서는 K-컬처의 뿌리를 만날 수 있는 지역문화의 숨겨진 이야기를 엿보는 ‘K-Culture X 지역문화전’, 소멸위기에 놓인 지방, 지방문화원이 지켜 나가는 지역문화 이야기를 담은 ‘소멸 위기의 지역문화전’ 등이 마련되었다.

강원특별자치도·동해시관의 홍보관에서는 2023년 특별자치도로 승격한 강원도와 동해시의 역사, 문화 이야기를 전시했다. 동해문화원에서는 36인의 전국 유명 작가가 동해를 배경으로 그려낸 작품을 전시하는 ‘동해를 그리다’ 전시가 진행되었다.

이와 함께 다채로운 공연도 선보였다. 개막일에는 메인무대에서 ‘지역문화쇼케이스 231 경연대회’가 진행되었다. 이어 21일에는 ‘동해시민대합창’, ‘팔도사투리 개그콘서트 in 동해’, ‘대한민국 농악명인전 in 동해’, 주제공연인 ‘韓(한)소리 듣고 剌(날)뛰다’ 공연이 열렸다. 또한 묵호 등대에서는 ‘묵호 등대 음악회’가, 논골담길 일대에서는 ‘논골담길 토크콘서트’도 진행되었다. 행사 마지막 날인 22일에는 전통문화 줄타기 공연인 ‘얼쑤! 줄타기 in 동해’와 폐막식·대동놀이 공연을 메인무대에서 선보였다.

축제의 장을 찾은 관람객들을 위한 풍성한 체험 프로그램도 마련되었다. 체험존에서는 ‘지역문화 PLAY 그라운드’, ‘동해비치마켓’, ‘K-푸드트럭’이 운영되었으며, 논골담길 일대에서는 문화해설사와 함께하는 이야기 가득한 논골담길 산책 ‘논골담길 소풍! 이야기를 팝니다’ 등이 진행되었다. 동해 절경과 함께 즐기는 힐링 요가 클래스 ‘요가 in 무코, 요가랑 놀자’는 20일과 21일 양일간 운영되었다. 이밖에 동해문화원에서 지역학 학술 컨퍼런스가 20일과 21일에 각각 진행되었다.

