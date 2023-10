‘술린이’ 선미, 음주 방송하다가 ‘꾸벅꾸벅’…신동엽 “분량 다 나왔다”

가수 선미가 신동엽과 술을 마시다가 방송 중 실제로 잠들 정도로 취해버렸다.

코미디언 신동엽이 진행하는 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'이 16일 공개한 영상엔 선미가 초대 손님으로 나왔다. 이 채널 콘셉트는 술을 마시며 진솔한 대화를 나누는 게 콘셉트다.

선미는 술을 잘 못 마시는 '술린이'(술+어린이)라고 했다. 이에 신동엽은 "주량과 주종을 잘 파악하는 게 중요하다"며 주도까지 설명했다. '술마시고 실수 한 적 있냐'는 질문에 선미는 "주사를 모른다. 위스키도 며칠 전에 처음 먹어봤다"고 했다.

'막걸리를 마셔봤냐'는 물음에 선미가 "막걸리는 무서운 술이라고 들었다"고 말하자 신동엽은 제작진에게 막걸리를 주문했다. 신동엽은 "빨리 지점에 도달하려면 소주와 막걸리 조합을 추천한다"며 '소막'(소주+막걸리)을 만들어 선미에게 권했고, 선미는 한 잔 두 잔 술을 마시며 점점 취해갔다.

선미는 신곡 포인트 안무를 추려다가 술기운에 주저 앉거나 비틀 거리는 모습으로 웃음을 자아냈다. 또 촬영 중간 중간 술에 취해 꾸벅꾸벅 조는 모습을 보였다. 이를 본 신동엽은 "나올 건 다 나왔다"며 촬영 분량에 만족스러워 했고, "안 존 척 한 모습이 너무 사랑스러웠다"고 말하며 웃었다.

한편 선미는 17일 디지털 싱글 '스트레인저'(STRANGER)로 컴백한다. 타이틀곡 'STRANGER'를 비롯해 수록곡 'Calm myself', '덕질(Call my name)' 총 세 곡을 수록했다.

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 화면 캡

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

