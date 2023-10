BTS 정국 첫 솔로 트랙리스트 공개…타이틀곡은 '스탠딩 넥스트 투 유'

그룹 ‘방탄소년단(BTS)’ 정국. 빅히트뮤직제공

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) 멤버 정국의 첫 솔로 앨범 '골든(GOLDEN)' 트랙리스트가 공개됐다.

16일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 정국이 내달 3일 발매하는 '골든'의 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)을 미국 프로듀서 앤드류 와트(Andrew Watt)와 서킷(Cirkut)이 프로듀싱했다.

와트와 서킷은 정국의 첫 공식 솔로 싱글로 지난 여름 대표 글로벌 서머송이 된 '세븐(even)'의 프로듀서들이다. '스탠딩 넥스트 투 유'는 정국의 그루비한 보컬이 돋보이는 복고풍 펑크 곡이다.

이밖에 미국 스타 DJ 겸 프로듀서 디플로가 속한 프로젝트 일렉트로닉 힙합 그룹 '메이저 레이저(Major Lazer)'가 프로듀싱하고 피처링까지 한 '클로즈 투 유(Close to You)', 영국 팝스타 에드 시런(Ed Sheeran)과 미국 프로듀서 블레이크 슬랫킨(Blake Slatkin)이 곡 작업에 참여한 '예스 오어 노(Yes or No)', 프랑스 출신 DJ 겸 프로듀서 DJ 스네이크가 프로듀싱과 피처링에 참여한 '플리즈 돈트 체인지(Please Don't Change)(feat. DJ Snake)' 등이 실렸다.

또 캐나다 싱어송라이터 션 멘데스(Shawn Mendes)가 곡 작업에 힘을 보탠 '헤이트 유(Hate You)', 미국 프로듀서 데이비드 스튜어트(David Stewart)가 프로듀싱한 '투 새드 투 댄스(Too Sad to Dance)'와 '샷 글래스 오브 티어스(Shot Glass of Tears)' 등도 포함됐다.

아울러 미국 프로듀서 블러드팝(BloodPop)과 스튜어트가 프로듀싱하고 미국 래퍼 잭 할로우가 피처링한 '3D(feat. Jack Harlow)', 미국 래퍼 라토가 피처링한 '세븐(Seven)' 등 선공개곡까지 이번 음반엔 총 11곡이 수록된다.

한편 오는 17일에는 타이틀곡 포스터가, 21~30일에는 '골든 더 트랙스(GOLDEN THE TRACKS)'라는 이색적인 프로모션이 베일을 벗는다. 31일에는 수록곡 일부를 미리 만날 수 있는 하이라이트 메들리 '골든 프리뷰(GOLDEN’ PREVIEW)'가, 11월2일에는 타이틀곡의 오피셜 뮤직비디오 티저 영상이 공개될 예정이다.

