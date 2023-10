LG전자, 美·英서 ‘세계 식량의 날’ 캠페인 영상 상영

LG전자가 22일(현지시간)까지 세계 식량의 날(10월 16일)을 맞아 미국 뉴욕 타임스스퀘어와 영국 런던 피카딜리광장에 있는 옥외전광판에서 세계 식량의 날 캠페인 영상을 상영한다고 16일 밝혔다.

세계 식량의 날은 국제연합(UN) 전문기구의 하나인 국제연합식량농업기구(FAO)가 글로벌 식량부족 문제에 대한 경각심을 높이고 이를 해결하는 노력을 알리고자 제정한 국제 기념일이다.

LG전자가 22일까지 세계 식량의 날(10월 16일)을 맞아 미국 뉴욕 타임스스퀘어와 영국 런던 피카딜리광장에 있는 옥외전광판에 세계 식량의 날 캠페인 영상을 상영한다. 사진은 런던 피카딜리 광장에 위치한 옥외전광판에서 물 보존을 주제로 한 캠페인 영상인 ‘Water is life. Water is food. Leave no one behind’를 상영 중인 모습. LG전자 제공

LG전자는 2011년부터 뉴욕과 런던에 있는 LG전자 전광판을 활용해 국제기구나 NGO(비정부 기구) 등이 제작한 공익 영상을 상영해 주는 ‘LG 희망스크린’ 프로그램을 운영하고 있다. 지난 6월에는 ‘세계 환경의 날’을 맞아 유엔환경계획(UNEP)이 제작한 플라스틱 절감 캠페인 영상을 상영했다.

이번 캠페인 영상은 FAO가 제작한 것으로 기아 문제 해결을 위해 많은 사람들이 관심을 가지고 함께 노력하자는 메시지를 담았다. 캠페인 주제는 ‘Water is life. Water is food. Leave no one behind.(삶이자 식량인 물. 누구도 소외되지 않는 삶)’으로 삶과 식량의 필수 요소인 물의 가치를 되새기며 지속가능한 미래를 위해 물 이용과 보존에 노력하자는 내용이다.

LG전자는 ‘모두의 더 나은 삶(Better Life for All)’이라는 ESG 지향점 아래 국제사회에서 글로벌 기업시민으로서 사회적 책임을 다하기 위해 세계 곳곳의 기아 문제 해결을 위한 캠페인도 적극 펼치고 있다.

LG전자 인도법인에서는 지난해부터 ‘악샤야 파트라(Akshaya Patra)’ 재단과 협약을 맺고 인도 전역 11개 주 약 3만3000여명의 학생들에게 점심 식사를 지원했다. 또한 미국법인은 올해 3월부터 비영리 단체 ‘스와이프 아웃 헝거(Swipe Out Hunger)’와 협력해 영양결핍을 겪는 대학생 50만명에 점심 식사 지원 및 미국 전역의 60개 캠퍼스 내 식품저장실에 음식 보관을 위한 냉장고 120대를 기부했다.

LG전자 대외협력담당 윤대식 전무는 “글로벌 차원 공익 캠페인의 확산을 돕는 LG 희망스크린 프로그램 운영은 물론 LG전자의 ESG 비전인 ‘모두의 더 나은 삶’을 위한 다양한 활동을 지속할 것”이라고 밝혔다.

정재영 기자 sisleyj@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]