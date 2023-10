9일 부산 광안리 해변에서 열린 제1회 SUP DOG 대회(반려견 동반 패들보드 대회)에 참가한 선수가 반려견과 함께 패들보드를 타고 있다. KAPP(대한패들서프프로협회) 제공

9일 부산 광안리 해변에서 제1회 SUP DOG 대회(반려견 동반 패들보드 대회)가 열려 선수들이 반려견과 함께 패들보드를 타며 기량을 뽐냈다. 10월 7일부터 9일까지 사흘간 열린 '2023 APP 월드투어 부산 썹 오픈(APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN)'의 부대 이벤트로 열린 이 대회는 KAPP(대한 패들서프 프로협회)와 KCMC문화원이 개최한 행사로서 반려견과 함께 해양 스포츠를 즐길 수 있도록 마련됐다. 썹(SUP)은 Stand Up Paddle-board를 말하는데 서핑보드 위에 노를 저으며 즐길 수 있는 수상 스포츠로 현재 전 세계에서 빠른 속도로 성장중인 레저 스포츠 중 하나다.

허정호 기자 hoya@segye.com

