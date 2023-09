그룹 (여자)아이들 미연. 큐브엔터테인먼트 제공

그룹 '(여자)아이들'의 미연이 개인 콘셉트 사진을 공개했다.

큐브 엔터테인먼트는 25일 (여자)아이들의 공식 SNS(소셜미디어)에 (여자)아이들의 미국 EP '히트'(HEAT)의 미연 개인 콘셉트 이미지를 공개했다. 사진 속 미연은 매혹적인 눈빛에 부드러운 카리스마로 무게감을 더했다.

'히트'는 (여자)아이들의 첫 영어 전곡 앨범이다. 이번 EP에는 타이틀곡 '아이 원트 댓(I Want That)'을 비롯해 '아이 두(I DO)', '아이스 롤(Eyes Roll)', '플립 잇(Flip It)', '톨 트리스(Tall Trees)'까지 총 5곡이 수록됐다.

히트는 오는 6일 오전 9시 공개될 예정이다.

김수연 온라인 뉴스 기자 ksy12@segye.com

