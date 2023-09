21일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 어울림광장에서 신세계푸드가 운영하는 식물성 대안식 브랜드 '유아왓유잇(You are What you Eat)' 푸드트럭에서 홍보모델들이 제품을 소개하고 있다. /2023.09.21 남정탁 기자

남정탁 기자 jungtak2@segye.com

