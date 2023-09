‘사회적 가치 모색의 장’ SOVAC 15일 개최

국내 대표 사회적 가치 생태계 플랫폼 ‘SOVAC(Social Value Connect) 2023’이 민간·공공부문 참여를 늘려 대규모 오프라인 행사로 열린다.



4일 SOVAC 사무국에 따르면 SOVAC 2023은 오는 15일 서울 광진구 워커힐호텔에서 ‘새로운 연결과 협력, 지속가능한 성장-A New Dimension of Connecting(연결의 새로운 차원)’을 주제로 열린다.

최태원 회장. 뉴스1

올해 5회째인 SOVAC은 최태원 SK그룹 회장의 제안으로 2019년 출범했다. 사회적 기업·소셜벤처 생태계의 각계 전문가와 시민들이 사회문제를 해결하고 사회적 가치 창출 방안을 모색하는 장으로 자리 잡았다.



이번 행사에서는 기후위기 속 산업 활성화 기회, 사회적기업·소셜벤처의 글로벌 진출을 위한 민관 협력 등 최근 화두에 관한 강연과 토의 세션이 진행된다. 기업 외에도 대한상공회의소, 경기도사회적경제원, 경북사회적경제지원센터, 서울시 50플러스재단, 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 기술보증기금 등 민간·공공 영역의 48개 기관에서 2000여명이 참여한다.



최태원 회장이 주도하는 ‘SV(사회적 가치) 리더스 서밋’도 처음 개최된다. SOVAC 사무국과 대한상의 신기업가정신협의회(ERT)가 공동 주최하는 SV 리더스 서밋은 사회적기업 생태계 활성화 방안 논의, 사회문제 해결을 위한 구조·제도적 해법 모색, 사회문제 해결에 앞장서는 리더들의 네트워킹 및 민관 협업 환경 조성 등이 목적이다.

정재영 기자 sisleyj@segye.com

