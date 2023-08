보이스피싱 피해자 지원 등 사회 공헌 활동 [상생경영 특집]

신한금융그룹은 2021년 창립 20주년에 발표한 ESG(환경·사회적 책임·지배구조 개선) 슬로건 ‘멋진 세상을 향한 올바른 실천(Do the Right thing for a Wonderful World)’을 바탕으로 고객, 직원, 주주, 사회 등 모든 이해관자들을 위한 사회공헌활동을 펼치고 있다.



진옥동 신한금융 회장부터 2019년부터 최근까지 총 2억2500만원을 각종 단체에 기부하는 등 기부문화 확산에 팔을 걷어붙였다. 진 회장은 본인의 어려웠던 유년시절을 떠올리며 취약계층 아동들이 안전한 환경에서 생활하며 학업을 이어나가고 꿈을 키울 수 있도록 하고 싶은 마음에 기부를 시작한 것으로 전해졌다.

신한금융은 사회복지공동모금회와 ‘보이스피싱 피해자 지원 및 예방사업 추진을 위한 업무협약’을 체결해 보이스피싱 피해를 입은 취약계층도 돕고 있다. 신한은행은 3년간 총 300억원을 사회복지공동모금회에 기탁하고 피해자 생활비 지원, 예방교육 및 보이스피싱 보험 제공, 심리·법률 상담, 홍보캠페인 등 다양한 지원사업을 이어가고 있다.



2018년부터는 여성가족부와 업무협약을 맺고 ‘초등돌봄 공동육아나눔터 설립 사업’을 공동으로 진행하는 중이다. 이를 통해 맞벌이가정 초등학생 자녀의 방과후 돌봄 지원을 위한 ‘신한 꿈도담터’ 148개소를 전국 시군구에 설치했다. 올해까지 200개소를 목표로 하고 있다.



신한금융은 ‘장애청년드림팀’ 프로그램을 통해 장애청년에 해외경험을 지원하고 있다. 2005년부터 총 1039명의 청년들이 해외연수 기회를 가지며 국제사회 리더로서 꿈을 키웠다.

