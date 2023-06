[대중문화 단신] 산다라박, 7월 첫 솔로음원 발매 외

산다라박, 7월 첫 솔로음원 발매

그룹 2NE1 출신이자 방송인으로 활동 중인 산다라박(사진)이 본업인 가수로 돌아온다. 소속사 어비스컴퍼니는 산다라박이 다음달 새 앨범을 발매하고 컴백한다고 밝혔다. 디지털 미니 앨범으로 발매되는 이번 신보는 2NE1 활동 이후 약 6년 만에 발매하는 솔로 앨범이다. 첫 솔로 앨범이기도 하다. 2009년 2NE1으로 데뷔한 산다라박은 지난달 데뷔 14주년을 맞이했다. 그는 최근 MBC 예능 ‘복면가왕’ 등 다양한 예능 프로그램에서 활약하며 털털하고 유쾌한 모습으로 사랑받고 있다.

트와이스 유닛 ‘미사모’, 일본 데뷔

그룹 트와이스의 첫 유닛(소그룹) 미사모(MISAMO·사진)가 다음 달 26일 일본에서 미니 1집 ‘마스터피스(Masterpiece)’를 발매한다. 미나, 사나, 모모로 결성된 미사모는 앞서 지난 14일 트와이스 일본 공식 SNS 채널에 새 앨범 재킷 이미지와 트랙리스트를 공개했다. 앨범에는 타이틀곡 ‘두 낫 터치(Do not touch)를 비롯해 7곡이 수록된다. 소속사 수장이자 프로듀서인 박진영이 직접 타이틀곡 노랫말을 썼다. 모모, 미나, 사나는 각각 ‘퍼니 발렌타인(Funny Valentine), ‘잇츠 낫 이지 포 유(It’s not easy for you)’, ‘리와인드 유(Rewind you)’ 작사에 참여했다.

아우스게일, 7월 28일 내한공연

2017년 ‘지산 밸리 록 페스티벌’에서 국내 팬을 만난 아이슬란드 출신 싱어송라이터 아우스게일이 다음 달 28일 서울 무신사 개러지에서 단독 내한공연(포스터)을 개최한다. 2012년 데뷔 앨범으로 그해 아이슬란드 뮤직 어워즈에서 ‘올해의 앨범’, ‘올해의 신인’ 등 4개 부문에서 수상한 아이슬란드 대표 뮤지션이다. 이번 공연은 2023 아시아 투어의 일환으로 포크, 컨트리, 일렉트로니카 등 다양한 음악 장르를 선보였던 그의 음악세계를 만날 수 있다. 티켓은 오는 20일 인터파크 티켓과 멜론티켓에서 구매할 수 있다. 자세한 내용은 프라이빗커브 공식 홈페이지와 SNS 등을 통해 확인할 수 있다.

