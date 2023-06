욘 람. AP연합뉴스 이번 시즌 미국프로골프(PGA) 투어에서 가장 두드러진 활약을 펼치는 선수는 세계랭킹 1, 2위 스코티 셰플러(27·미국)와 욘 람(29·스페인)이다. 셰플러는 시즌 2승 포함 톱10을 무려 12차례나 기록하며 상금랭킹 1위(1629만3295달러)를 질주한다. 람은 이번 시즌 4승을 쌓아 상금 2위(1477만5965달러)로 추격중이다. 스코티 셰플러. UPI연합뉴스 셰플러와 람이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 LA 컨트리클럽 노스코스(파70·7423야드)에서 개막하는 시즌 세 번째 메이저대회 US오픈에서 격돌한다. PGA 투어는 대회를 앞두고 우승후보인 파워랭킹에서 셰플러를 1위로 꼽았다. 시즌 성적이 말해준다. 통산 6승을 기록중인 셰플러는 12차례 톱10 중 우승 두 차례에 준우승과 3위도 각 2회씩 기록했다. 특히 마스터스에서 공동 10위, PGA 챔피언십에서 준우승을 차지할 정도로 메이저대회에 강한 면모를 보인다. 더구나 최근 4개 대회에서 5위-2위-3위-3위를 기록할 정도로 매 대회 우승 경쟁을 펼치고 있다. 셰플러는 이번 시즌 평균 드라이브 비거리 310.1야드(22위)를 날리고 있고 특히 그린적중률 1위(73.89%)에 오를 정도로 자로 잰 듯한 아이언샷이 일품이다. 올해 마스터스를 제패한 람은 시즌 두 번째 메이저 타이틀을 노린다. 파워랭킹 2위에 오른 람이 우승하면 2015년 ‘골든 보이’ 조던 스피스(30·미국) 이후 8년 만에 같은 해에 마스터스와 US오픈을 석권하는 기록을 작성한다. 통산 11승을 달리는 람은 이번 시즌 톱10을 8차례 기록했고 평균 드라이브샷 비거리 312.4야드(12위), 그린적중률 3위(71.77%)를 달린다. 브룩스 켑카. AP연합뉴스 이번 대회는 PGA 투어와 LIV 골프 인비테이셔널 시리즈가 통합을 선언한 뒤 열리는 첫 메이저 대회라는 점에서 LIV 소속 선수들의 활약도 주목된다. 특히 파워랭킹 3위에 오른 ‘메이저 사냥꾼’ 브룩스 켑카(33·미국)가 합류하면서 우승 경쟁이 더 치열해졌다. 켑카는 올해 마스터스 공동 2위에 이어 PGA 챔피언십 3연패라는 대기록을 세웠다. 특히 별명답게 통산 9승중 5승을 메이저에서 쌓은 만큼 이번 대회 강력한 우승 후보중 한 명으로 거론된다. 세계 3위 로리 매킬로이(34·북아일랜드)도 최근 3개 대회에서 모두 톱10을 기록할 정도로 흐름이 좋다. 매킬로이는 평균 드라이브샷 비거리 1위(310.9야드)를 달리는 가공할 장타력이 주무기다. 로리 매킬로이. AFP연합뉴스 LIV 골프를 대표하는 ‘백전노장’ 필 미컬슨(53·미국)이 커리어 그랜드 슬램을 달성할지도 주목된다. 올해 마스터스에서 공동 2위에 오른 미컬슨은 마스터스(2004년·2006년·2010년), PGA 챔피언십(2005년·2021년), 디 오픈(2013년)에서는 우승 했지만 US오픈에서는 준우승만 6번 기록했다.

욘 람 vs 셰플러 vs 켑카 vs 매킬로이… PGA 투어 시즌 세번째 메이저 US오픈 ‘빅뱅’

