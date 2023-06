예술의 나라 이탈리아로 진출한 9명의 한국 아티스트들

이달 1일부터 이탈리아 듀오모 광장의 Galleria Spazio Opera, 14 Matera에서 ApuliaAaste와 K-Art International이 공동으로 주최하는 RenovArt 프로젝트의 국제 예술가 전시회인 Shapes of Nature가 진행 중이다. 전시회는 이달 30일까지 진행된다.

자연은 예술가에게 영감의 원천이며 인간을 둘러싼 것에 대한 성찰을 가능하게 하고 그의 육체적 정신적 존재와 공존할 수 있는 몇 가지 요소를 제공한다. 따라서 자연에 대한 지식은 개인을 더 높은 존재 수준으로 승화시키는 새로운 세계와 새로운 현실의 탐구로 이어진다.

Shapes of Nature는 모든 예술가가 자신을 승화시키고 자유롭고 무조건적인 방식으로 자신의 존재를 표현할 수 있는 예술과 자연 사이의 새로운 연결 고리를 만드는 것을 목표로 한다. 그룹 전시회 Shapes of Nature는 RenovArt | 100 Artists for the Future, 우리나라를 포함해 이탈리아, 영국, 노르웨이, 오스트리아, 일본, 중국, 프랑스, 체코 등 세계 각지에서 모인 Artist들의 국제예술전시회다.

이번 전시회는 예술 분야의 새로운 르네상스에 대한 강한 필요성에서 발생하는 최고의 국제 예술 재능에 전념하는 큐레이팅 된 프로젝트다. 이탈리아의 미술사학자(ArtHistorian)인 Dr. Carmela loiacono가 큐레이팅했으며 이번 전시회에는 한국의 유망 Artist가 무려 9명이나 참여했다.

한편 이탈리아의 Auliaaste와 협업해 이번전시를 진행해 한국Artist들의 세계 진출의 교두보를 마련한 k-art international은 9월 8일부터 로마의 Palazzo Velli expo 전시장에서 또 한번의 국제적인 그룹 전시회에 참여해 한국을 대표할 한국 아티스트를 모집을 하고 있다. 자세한 사항은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]