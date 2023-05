슈워제네거 "터미네이터 시리즈에 더 이상 출연하지 않을 것"

배우 아널드 슈워제네거(75)가 자신의 상징과도 같은 영화 ‘터미네이터’ 시리즈에 더 이상 출연하지 않겠다고 선언했다. 그는 16일(현지시간) 미국 연예매체 할리우드리포터와 인터뷰에서 터미네이터 영화 시리즈가 끝나는 것이냐는 질문에 “시리즈는 끝나지 않았지만 나는 끝났다”고 밝혔다.

슈워제네거는 이 인터뷰에서 “터미네이터 덕분에 성공한 만큼 시리즈에 항상 애정을 두고 있다”면서도 “사람들이 터미네이터에 대해 다른 주제로 나아가기를 원하고 있다는 크고 분명한 메시지를 받았다. 누군가가 멋진 아이디어를 들고 나와야 한다”고 말했다.

1947년 오스트리아에서 태어난 슈워제네거는 1960년대 세계적인 보디빌더로 활약한 뒤 1970년 ‘뉴욕의 헤라클레스’로 영화계에 데뷔했다. 이후 1984년 제임스 카메론 감독의 SF 액션 영화 ‘터미네이터’에 출연하며 세계적 스타로 발돋움했다. 할리우드 최정상급 스타로 군림한 뒤 정치계로 진출해 2003~2011년 캘리포니아 주지사를 지내기도 했다.

그는 이렇게 각별한 의미를 가진 터미네이터 시리즈에 대해 “4편은 주지사로 있을 때여서 참여하지 못했다. 5편(터미네이터 제니시스)과 6편(터미네이터: 다크 페이트)은 잘 매듭짓지 못했는데 잘 쓰인 이야기가 아니어서 그렇게 될 걸 알았다”고 회상했다.

시리즈 2편에 등장하는 터미네이터 시리즈를 상징하는 명대사인 “아윌 비 백(I'll be back, 다시 돌아오겠다)”의 뒷이야기도 전했다. 오스트리아인인 그는 ‘아윌(I'll)’이라는 발음이 어색해 대사를 ‘아이 윌 비 백(I will be back)’으로 바꾸자고 캐머런 감독에게 제안했으나 캐머런 감독은 자신이 쓴 각본을 바꾸기를 거절했다. 슈워제네거는 “캐머런 감독은 대신 카메라가 돌아가는 동안 ‘아윌 비 백’을 열 번만 해보라고 해서 (단호하게) 아윌 비 백, (기쁜 듯이) 아윌 비 백, (쉰목소리로)아윌 비 백 이렇게 (다양한 톤으로) 반복했다”며 “좀 바보 같았다”고 돌아봤다. 이후 영화가 세계적으로 성공을 거두자 뉴욕 센트럴 파크나 아스펜의 스키장 등등 곳곳에서 마주친 팬들이 “그 대사를 말해달라”고 요구하곤 했다고 즐겁게 회상했다.

은퇴에 관한 질문에는 “아직 생각은 없다”면서 “여전히 매일 운동을 하고 자전거를 타며 영화를 만든다. 쇼 비즈니스는 내 삶의 또 다른 한 부분”이라고 강조했다.

2003∼2011년 캘리포니아 주지사를 지낸 정치인이기도 한 슈워제네거는 이번 인터뷰에서 여야 잠룡들도 언급했다. 자신과 같은 공화당으로 조만간 대선 출마를 공식 선언할 것으로 전망되는 론 디샌티스 플로리다 주지사를 두고는 “그가 코로나19와 관련해 취한 몇몇 조치에 반대한다”고 다소 비판적으로 평가했다. 슈워제네거는 “내가 누구라고 (대선후보를) 평가하겠나. 그건 플로리다 주민들이 할 일”이라면서도 “내 스타일은 다르다. 그(디샌티스)는 내가 보기에는 지나치게 보수적”이라고 말했다. 이어 “그가 형편없다고 생각한다는 뜻이 아니다. 그저 내 스타일이 아닐 뿐”이라고 덧붙였다.

민주당 소속 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 대선에 출마하고 싶어하는 것 같다는 지적에는 “당연한 일이다. 큰 주의 주지사라면 누구나 도전하고 싶어한다”고 말했다. 뉴섬 주지사의 성과를 평가해달라는 질문에는 “주지사를 해본 입장에서 얼마나 힘든 일인지 알기 때문에 비판하고 싶지 않다. (주지사로서) 모든 사람을 만족시키는 것은 불가능하다”고 답했다. 이어 “나라면 (뉴섬 주지사와는) 다르게 일하겠지만 그건 내가 공화당원이므로 당연히 다르게 운영하는 것”이라며 “그가 내 방식으로 하지 않는다고 비판하지는 않는다”고 덧붙였다.

