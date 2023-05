중국 없이 전기차 배터리를 만들 수 있을까… 정답은 ‘NO’ [특파원+]

“지금까지 유일한 승자는 중국이다.”(The only winner so far is China.)

앞으로 수십년간 경쟁이 이어질 전기차 배터리 분야에서 중국이 다른 나라에 비해 수십 년을 앞서 있다는 분석이 나왔다.

뉴욕타임스(NYT)는 16일(현지시간) ‘세계는 중국 없이 전기차 배터리를 만들 수 있을까’라는 제목의 특집 기사를 실었다. 결론부터 말하자면 직간접적으로 중국과의 협력이 없이는 전기차 배터리를 생산하기 어렵다는 분석이다.

NYT는 원자재 컨설팅그룹 벤치마크 미네랄, CRU그룹 등을 인용, 중국이 오는 2030년까지 다른 나라들을 모두 합친 것보다 2배 이상 많은 배터리를 생산할 것이라고 보도했다.

중국은 배터리 생산을 위한 광물의 안정적 공급을 위해 장기적으로 다른 나라의 광물 자원에 투자했고, 5개 대륙에 걸쳐 다수 광산회사의 지분을 인수했다. 중국은 아프리카 중서부 국가 콩고에 있는 대부분의 코발트 광산을 소유하고 있고, 실제 콩고가 코발트 세계 공급량의 대부분을 보유하고 있다고 매체는 전했다.

중국은 전 세계 코발트 채굴량의 41%, 리튬 채굴량의 28%, 니켈 채굴량의 6%, 망간 채굴량의 5%를 각각 중국이 통제할 수 있다고 추산했다. 주로 중국에서 채굴되는 흑연의 경우 중국이 78%를 통제할 수 있는 것으로 예측했다.

NYT는 “서방 국가들도 해외에 광산을 소유하고 있으며 중국을 따라잡기 위해 노력하고 있지만 불안정한 정부나 열악한 노동 관행이 있는 국가에 돈을 투자하는 것을 꺼려왔다”면서 “자체 생산량을 늘리는 데도 소극적이었다”고 평가했다.

핵심 광물 정제를 포함한 처리 과정 역시 중국이 차지하는 비중이 압도적인 것으로 나타났다.

망간의 95%, 코발트의 73%, 흑연의 70%, 리튬의 67%, 니켈의 63%가 각각 중국에서 정제 처리된다는 것이 CRU그룹의 분석이다. 반면 미국은 핵심 광물 정제 및 처리 능력이 거의 없으며 정제소 건설에 짧게는 2년에서 길게는 5년이 걸리고, 작업자 교육 및 장비 조정 등에 시간이 소요된다고 NYT는 전했다. 단기간에 중국을 따라가기 어렵다는 의미다.

중국 기업들은 배터리 핵심 부품인 음극재의 92%, 분리막의 74%, 전해질의 82%를 각각 생산하고 있는 것으로 집계됐다.

매체는 가장 핵심적인 소재인 양극재의 경우 얼마 전까지만 해도 니켈, 코발트, 망간으로 만드는 NMC 조합이 일반적이었으나 중국이 상대적으로 저렴한 리튬인산철(LFP) 조합으로 시장의 99%를 차지한 상태라고 전했다. LFP 조합의 경우 서방이 중국의 희귀 광물 지배를 극복할 수 있는 우회 경로가 될 수 있지만, 이미 중국이 장악했다고 분석했다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 2021년을 기준으로 중국은 전 세계 전기차의 54%를 생산하는 것으로 집계됐다. 전 세계 전기차 배터리셀의 66%도 중국이 생산하는 것으로 나타났다. 신문은 중국 정부가 2015년 외국 배터리 경쟁업체를 차단해 거의 모든 중국산 전기차가 자국 배터리를 탑재하게 됐다면서 “CATL과 BYD 등 중국의 배터리 제조업체들은 한국과 일본 경쟁자들을 희생시켜 성장한 것”이라고 지적했다. 이어 “조 바이든 미국 행정부는 8년 뒤 미국에서 배터리 개발을 촉진하기 위해 유사한 전략을 추구하고 있다”며 “하지만 막대한 자본 비용과 적은 이익 마진을 가진 사업에서 중국 기업은 수년간의 국가 자금 지원과 경험을 통해 큰 우위를 점했다”고 평가했다.

매체는 전문가를 인용, 인건비가 낮고 장비 제조업체가 있는 중국은 북미나 유럽 국가에 비해 거의 절반의 비용으로 배터리 공장을 건설할 수 있다고 전했다. 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 스콧 케네디 수석 고문은 NYT에 “직접적이든 간접적이든 중국과 협력하지 않고 전기차에서 성공할 수 있는 방법은 없다”고 말했다.

