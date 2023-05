유통업계, 스트리밍 부르는 ‘플리(플레이리스트) 마케팅’ 열전

최근 유통업계에서 음악을 활용한 마케팅을 선보여 이목을 끌고 있다.

이는 특정 분위기나 콘셉트에 맞는 곡을 모아놓은 플레이리스트를 다양한 상황에 적극 활용하는 MZ세대의 취향을 반영한 것이다. 실제 국내 음원 스트리밍 서비스를 사용하는 이용자들은 플레이리스트 단위로 음악을 듣는 비중이 더 많은 것으로 나타나고 있다. 파티나 모임 등에 적절한 플레이리스트는 물론 인기 드라마 등 다양한 사회문화적 트렌드를 반영한 플레이리스트들이 인기를 얻는 추세다.

유통업계에서는 이러한 MZ세대의 취향을 반영해 플레이리스트에 넣기 좋은 노래를 발표하며 소비자들에게 더욱 친근하게 다가가는 ‘플리 마케팅’을 펼치고 있다. 기존에 잘 알려진 CM송을 트렌디하게 재해석한 곡부터 오감을 힐링해주는 노래까지 다양한 음원들이 소비자들의 귀를 자극하고 있다.

코카-콜라는 글로벌 엠베서더 ‘뉴진스(NewJeans)’와의 컬래버레이션을 통해 친숙함에 힙함을 더한 신곡 ‘Zero’를 공개했다. 이번에 공개된 ‘Zero’는 뉴진스와 글로벌 뮤직 플랫폼인 ‘코-크 스튜디오(Coke Studio)’와의 협업 프로젝트이다. ‘코카-콜라 맛있다~’라는 가사와 많은 이들에게 익숙한 구전 멜로디로 알려진 일명 ‘코카-콜라 송’에 트렌디한 비트와 뉴진스만의 독보적 음색을 더해 한층 색다른 감성을 전하고 있다.

음원과 함께 뉴진스 공식 유튜브 채널을 통해 뮤직비디오도 동시 공개했다. 뮤직비디오는 다른 세계에 살던 소녀들이 마법같이 만나 코카-콜라 제로와 함께 즐거운 추억을 쌓는 이야기를 담고 있다. 해당 영상은 공개 18시간 만에 조회 수 420만을 돌파하며 ‘유튜브 인기 급상승 동영상’ 1위에 올랐으며, 현재 1,400만 뷰수를 돌파하는 등 다양한 플레이리스트에 추가하기 좋은 곡이라는 평을 받고 있다. 또한 많은 팬들이 중독성 있는 노래와 댄스 커버 영상을 자발적으로 만들어 내며 구전 멜로디가 Z세대들에게 새로운 공감을 이끌어 내고 있다.

간식 구매 시 흘러나와 소비자의 구매 경험을 더욱 즐겁게 만들어주는 브랜드 송을 공개한 기업도 있다.

GFFG가 ‘노티드 월드’ 오픈을 기념해 악뮤(AKMU) 이수현과 협업한 ‘노티드 월드(Knotted World)’와 ‘해피 노티드(Happy Knotted)’ 2개의 브랜드 음원을 공개했다. 대표곡인 ‘노티드 월드(Knotted World)’는 “Knotted will make you happy”(노티드 한 입이면 행복해 질거야), “Knotted will make you smile”(먹어 봐! 너도 웃게 될 걸?)와 같은 귀여운 문구로 달콤한 도넛을 한입 베어 물었을 때 느낄 수 있는 행복감을 표현했다. ‘해피 노티드(Happy Knotted)’는 한번 들으면 계속 흥얼거리게 되는 중독성 있는 멜로디가 특징이다.

이마트가 창립 30주년을 맞아 윤하, 적재, 예결밴드, 베하필하모닉와 협업해 ‘이마트송’을 선보였다. 이마트송은 2000∼2007년 이마트 매장에서 들을 수 있었던 추억의 음원이다. 경쾌한 멜로디와 함께 ‘난나 난나 난나’, ‘해삐(happy) 해삐 해삐’가 반복되는 중독성 강한 가사가 특징이다. 협업 버전은 각 아티스트의 특색을 살려 모던록, 재즈, 퓨전국악, 오케스트라 등 네 가지 버전으로 편곡해 원곡과는 색다른 매력을 선보였다.

제품의 향긋함과 상쾌함에 노래를 더해 힐링을 극대화한 브랜드 송도 주목을 받고 있다.

신세계인터내셔널의 헤어케어 브랜드 저스트 에즈 아이엠은 브랜드 전속 모델인 가수 ‘비비(BIBI)’와 함께 음원 ‘안녕하세오 샴푸애요(I AM…)’를 공식 발매했다. ‘안녕하세오 샴푸애요(I AM…)’라는 음원 타이틀에서는 아이엠 특유의 언어 유희가 느껴진다. 아이엠은 ‘아이엠샴푸(나는 샴푸)’, ‘뛰는 샴푸 위에 나는 샴푸’ 등 재치 있는 언어 유희를 통해 재미와 차별화를 꾀했다. 이번 음원은 비비가 직접 작사·작곡에 참여했고 샴푸가 되어 사랑하는 사람을 향기롭고 빛나게 해준다는 내용을 은유적으로 담았다.

두피케어 브랜드 닥터포헤어는 실내 마스크 착용 의무 해제를 기념해 뮤지션 xxbank와 함께한 프로젝트 음원 ‘스위트 리벤지(Sweet Revenge)’를 선보였다. 이번 음원은 코로나 팬데믹 장기화로 멈췄던 지난 3년 간의 일상에 달콤한 복수를 보낸다는 의미를 담았다. ‘Sweet Revenge’는 힘들고 답답했던 기억들을 뒤로한 채 잃어버린 시간만큼 앞으로 더 많이 웃고 사랑하자는 응원의 메시지를 국민들에게 보낸다.

브랜드의 이미지를 전달할 수 있는 아티스트와 콜라보 해 힙합을 한층 더한 기업들도 눈에 띈다.

LA 프리미엄 스트릿 라이프스타일 브랜드 수프라(SUPRA)가 3인조 힙합 그룹 ‘호미들’과 함께한 스니커즈 신제품 ‘VAIDER X’의 23년 SS 시즌 비주얼 화보와 콜라보 음원을 공개했다. 콜라보 음원 ‘It’s a SUPRA’는 솔직하고 꾸밈없는 호미들만의 음악스타일에 수프라(SUPRA)의 스트릿한 감성이 감각적으로 어우러졌다는 평이다.

뉴욕 베이스의 패션브랜드 NAYON은 2023 뉴욕 컬렉션을 앞두고 평소 패셔니스타로 주목받아온 아티스트 림킴(김예림)과 함께 협업한 음원 “Damn Cold”를 발표했다. ‘살키(SAL-KI)’부터 ‘옐로우(YELLOW)’, ‘폴링(FALLING)’을 거쳐 ‘베일(VEIL)’까지 다양한 모습으로 자신의 이야기와 비주얼을 풀어낸 아티스트 림킴(김예림)은 이번 콜라보레이션 작업에서는 일렉트로팝으로 그녀의 매력적인 보이스를 보여준다.

