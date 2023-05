슈퍼카 타는 이들의 직업은?…美 틱톡커, 길거리서 물어봤다

틱톡 캡처

슈퍼카 타는 이들은 직업이 뭘까?

유명 틱톡커 크리에이터 다니엘 맥은 슈퍼카를 타고 다니는 사람들에게 직업에 관해 묻는 콘텐츠를 진행하고 있다.

그는 길에서 보이는 슈퍼카 주인에게 “직업이 뭐에요(what do you do for living)”라고 묻는다. 질문을 받은 이들의 직업은 코인 투자자, 부동산 사업가, 유튜버, 유명 운동선수, 성인 비디오 관련 종사자 등 다양하다.



1300만명을 웃도는 팔로워를 보유한 틱톡커 다니엘 맥의 인터뷰는 길거리에만 국한되지 않았다. 그는 세계적인 슈퍼카 회사 파가니의 창업주인 오라치오 파가니, 슈테판 빙켈만 람보르기니 최고경영자(CEO) 겸 회장을 만나기도 했다.

지난해 9월에 게재된 영상에는 조 바이든 미국 대통령이 등장했다.

바이든 대통령은 “직업이 뭐냐는 맥의 질문에 “나는 질 바이든 영부인과 결혼했다”고 대답해 웃음을 자아냈다. 또한 “미국에서 더 많은 전기 자동차가 만들어지는 것을 확인하러 왔다”며 “워싱턴으로 돌아가기 싫다”고 말하기도 했다.

현재 2800만회가 넘는 조회수를 기록한 이 영상은 미국 백악관 홍보 부처에서 전기차 정책을 홍보하기 위해 맥을 섭외해 제작된 것으로 드러났다.

