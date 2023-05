아일랜드계 바이든 보라는 듯… 스코틀랜드 간 트럼프

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 백악관을 떠난 뒤 첫 해외 방문지로 영국 스코틀랜드를 택해 눈길을 끈다. 마침 트럼프의 모친은 스코틀랜드 출신이다. 2024년 대선 출마를 선언한 트럼프의 최대 정적으로 꼽히는 조 바이든 현 대통령이 아일랜드계 이민자의 후손이란 점과 묘하게 대비된다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 1일(현지시간) 영국 스코틀랜드 애버딘 공항에 도착해 전용기에서 내리고 있다. 애버딘=AP연합뉴스

마침 바이든은 ‘마음의 고향’으로 여기는 아일랜드를 방문하고 귀국한 직후 대선 도전 의지를 밝혔다. 이에 따라 차기 미 대선은 ‘아일랜드 대 스코틀랜드’ 경쟁 구도가 되는 것 아니냐는 우스갯소리도 나온다.

1일(현지시간) 영국 BBC에 따르면 트럼프는 이날 전용기를 타고 스코틀랜드 애버딘 공항에 도착했다. 스코틀랜드에는 트럼프 소유의 골프장이 있는데, 이번 방문은 골프장의 새로운 코스를 여는 개막식 참석을 위한 것이라고 BBC는 전했다. 트럼프가 영국에 온 것은 현직 대통령이던 2019년 이후 처음이다.

비행기에서 내린 트럼프는 “집에 오게 되어 기쁘다”(it is great to be home)고 말했다. 단순히 스코틀랜드에서 골프장을 운영하는 사업가로서의 방문이 아님을 강조한 것이다. 사실 트럼프는 절반은 스코틀랜드인이다. 그의 어머니 메리 앤 맥러드는 1912년 스코틀랜드 루이스 섬에서 태어나 미국으로 이민했다. 트럼프가 스코틀랜드에서 골프 사업을 시작한 것도 이런 혈연 관계를 나름 소중히 여기기 때문인 것으로 알려져 있다. 실제로 그는 기다리던 기자들과 만나 대화를 나누는 과정에서도 스코틀랜드를 “내 어머니의 고향”(the home of my mother)이라고 지칭했다.

1일(현지시간) 영국 스코틀랜드 애버딘 공항에 도착한 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 전용기에서 내려 승용차로 이동하던 도중 취재진의 질문에 답하고 있다. 애버딘=AFP연합뉴스

이는 그의 정적 바이든의 행보를 연상시킨다. 바이든의 조상은 아일랜드가 영국 식민지이던 19세기 중반 최악의 흉년을 피해 대서양을 건너 미국으로 간 이민자들이다. 바이든은 자신이 아일랜드계 혈통임을 매우 자랑스럽게 여기며 공사석을 막론하고 이를 언급하곤 한다.

지난달 초 바이든은 대통령 취임 후 처음으로 아일랜드를 방문해 대대적인 환영을 받았다. 아일랜드 국민들은 “아일랜드의 후예가 세계 최강국 대통령이 되었다”며 그에게 열렬한 환호를 보냈다. 아일랜드 일정을 마치고 미국에 돌아간 직후 바이든은 2024년 대선 재출마를 공식 선언했다. ‘나의 뿌리를 찾는 여정에서 커다란 영감을 얻었다’는 소감도 밝혔다.

범죄 혐의로 기소된 트럼프가 안고 있는 ‘사법 리스크’가 변수이긴 하지만, 현재로선 2024년 대선에서 민주당 후보 바이든 대 공화당 후보 트럼프의 격돌이 이뤄질 것이란 전망이 우세하다. 호사가들은 바이든은 아일랜드계, 트럼프는 스코틀랜드계라는 점을 들어 “아일랜드 대 스코틀랜드 대결”이라고 부른다.

