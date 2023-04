29일부터 시작되는 EDM 페스티벌 향연…DLDK·월디페·S2O korea로 달려보자

일부 마니아들만을 위한 페스티벌이었다가 이제는 주류가 된 EDM(Electronic Dance Music) 페스티벌이 오는 29일 시작으로 연달아 개최된다.

월드 디제이 페스티벌.

◆과천서 첫 열리는 ‘Don’t Let Daddy Know Korea’

‘Don’t Let Daddy Know(이하 DLDK’는 EDM 페스티벌의 종주국이라 할 수 있는 네덜란드에서 2012년부터 개최된 페스티벌이다. 오스트리아, 독일, 폴란드, 스페인, 일본 등 21개 국가에서 개최된다. 현재 전 세계에서 EDM의 본질에 가장 충실한 정통 EDM 페스티벌이라는 평가를 받고 있다.

이번 DLDK Korea에는 세계적인 DJ 매거진 DJ Mag이 선정한 DJ TOP 100에서 2015년과 2019년에 1위에 오르고 2022년도에도 TOP 3로 선정된 벨기에 출신의 형제 디제이 듀오 ‘디미트리 베가스 앤 라이크 마이트(Dimitry Vegas & Like Mike)’와 빌보드 차트에서 2016년 12주 연속 1위를 차지한 히트 싱글 ‘Closer’의 주인공인 ‘체인스모커스(The Chainsmokers)’가 헤드라이너로 DLDK korea의 무대에 오른다.

이 밖에도 ‘모르텐(Morten)’, ‘서너리 제임스 앤 라이언 마치아노(Sunnery James & Ryan Marciano)’, 미스터 블랜(Mr. Black)’, ‘오펜바흐(Ofenbach)’ 등 세계적인 DJ·프로듀서들이 출연한다.

오는 29일부터 30일까지 양일간 과천 서울랜드에서 개최된다. 티켓 예매는 위매프, 인터파크, 피버에서 구매할 수 있다.

◆아시아 EDM 페스티벌의 자존심 ‘월드 디제이 페스티벌’

국내 EDM 페스티벌의 시초이자 아시아 EDM 페스티벌의 자존심 ‘월드 디제이 페스티벌(이하 월디페)’이 5월 1일 부산 영화의 전당에서 ‘로드 투 2023 월드 디제이 페스티벌 – 부산’이란 이름으로 열린다. 이어 6월 2일부터 3일까지 과천 서울랜드에서 ‘2023 월드 디제이 페스티벌’을 개최한다.

이번 월디페는 이미 글로벌 EDM 페스티벌로 성장한 본 행사 외에 부산에서 개최를 발표하면서 서울과 수도권에 집중된 페스티벌 씬(Scene)을 지방까지 확장 시키며 다양한 관객들과 소통할 수 있는 기회의 장을 마련하였다는 기대를 사고 있다.

‘월디페 – 부산’에는 세계적인 인기 DJ·프로듀서 듀오 ‘체인스모커스(The Chainsmokers)’를 비롯해 ‘마이크 페리(Mike Perry)’, ‘미스터 블랙(Mr. Black)’ 등이 출연한다.

과천에서 열리는 월디페 본 행사에서는 ‘Clarity’, ‘Beautiful Now’, ‘I Want You To Know’ 등 전 세계적으로 사랑을 받은 히트 싱글들을 보유한 ‘제드(Zedd)’와 브리트니 스피어스, 카일리 미노그 등의 팝 스타와 소녀시대, 보아, f(x)등 한류 아티스트들의 음악을 작곡하며 국내에서 ‘갓(God)란티스’라는 애칭을 얻을 정도로 두터운 마니아층을 거느린 스웨덴 출신의 듀오 ‘갈란티스(Galantis)’ 그리고 2012년 발표한 싱글 ‘Toulouse’가 유튜브 누적 조회수 1억 뷰를 넘었고 같은 해 ‘아비치(Avicii)’와 함께 발표한 ‘I Could Be The One’이 공전의 히트를 기록하면서 EDM 씬(Scene)의 새로운 슈퍼스타로 자리매김한 ‘니키 로메로(Nicky Romero)’, 프랑스 출신의 DJ·프로듀서인 ‘마데온(Madeon)’이 지난 2022년 미국의 코첼라 페스티벌에서 선보여 지금까지도 최고의 공연으로 회자되고 있는 ‘Good Faith Forever’ 라이브셋으로 월디페를 찾는다.

이 밖에도 ‘비니비치(Vini Vici)’, ‘제임스 하이프(James Hype)’, ‘나이트메어(NGHTMRE)’, ‘쇼택(Showtek)’ 등이 출연한다. ‘큐댄스(Q-Dance)’, ‘몬스터캣(Monstercat)’ 등 세계적인 EDM 레이블들이 스테이지 호스트로 월디페와 함께한다.

‘월디페 – 부산’ 티켓은 위패프, 인터파크, 네이버예약을 통해 구매할 수 있다. ‘월디페 본 행사‘ 티켓은 위매프에서 구입이 가능하다.

S2O Korea 송크란 뮤직 페스티벌.

◆100만ℓ 물과 EDM ‘S2O Korea 송크란 뮤직 페스티벌’

100만ℓ 물과 EDM 사운드가 결합한 세계 최대 규모의 워터 뮤직 페스티벌인 ‘S2O korea 송크란 뮤직 페스티벌 2023(이하 S2O Korea)’이 7월 8일부터 9일까지 양일간 과천 서울랜드에서 개최된다. 지난해 처음 개최되 4만여명이 다녀갔다.

올해는 ‘S2O Korea’에 가장 잘 어울리는 DJ로 인정받고 있는 ‘리햅(Rehap)’, 빅룸과 하드스타일을 대표하는 ‘베이스잭커스(Bassjackers)’, 베이스와 트랩을 융합한 하드트랩 장르의 창시자인 ‘세이마이네임 & 니티(Saymyname & Nitti)’, 다양한 음악적 스펙트럼을 선보이고 있는 ‘캐쉬 캐쉬(Cash Cash)’, 독특한 사운드의 헤븐 트랩으로 관객들을 열광시키는 ‘슬랜더(Slander)’가 라인업으로 포함됐다.

‘S2O Korea’ 티켓은 현재 인터파크, 네이버 예약, 카카오톡에서 구매할 수 있다.

이복진 기자 bok@segye.com

