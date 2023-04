[한미정상회담] 바이든 "고 투게더!"…"후렴구로 지속되길"

조 바이든 미국 대통령이 윤석열 대통령과의 정상회담을 한 26일(현지시간) 한미동맹의 상징적인 문구인 '같이 갑시다'(We go together)를 잇따라 언급하면서 한미관계의 중요성을 강조했다.



바이든 대통령은 이날 백악관 정상회담 직후 트위터에 "한국에서 자랑스럽게 복무 중인 우리 장병들은 이렇게 말한다. We go together!"라고 썼다.



그러면서 "앞으로도 한국과 미국의 후렴구로 지속되길 바란다"고 덧붙였다.

미국을 국빈 방문한 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령이 26일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 로즈가든에서 열린 공동기자회견에 입장하고 있다. 연합뉴스

'We go together'는 한미연합사령부의 구호이자 한미동맹의 상징적인 문구다.



바이든 대통령은 이날 정상회담에 앞서 열린 윤 대통령 공식 환영식에서 환영사를 하면서도 "우리 두 국가와 국민이 함께 선다면 하지 못할 일은 없을 것"이라며 이 구호를 두 번이나 외쳤다.



바이든 대통령은 오전 정상회담 모두발언에서는 한미동맹 70주년 기념을 첫 화두로 꺼내 "여러해 전 아이젠하워 대통령이 말했듯 자유 세계에서 개별 국가의 안보는 파트너의 안보에 달려있다"며 아이젠하워 전 대통령의 어록으로 운을 뗐다.



그러면서 "오늘 나는 우리의 파트너십이 우리가 직면할지 모를 그 어떤 도전에도 대처할 준비가 됐다고 자신있게 말할 수 있다"고 강조했다.



종종 '아이크'(Ike)라는 별칭으로 불리는 드와이트 아이젠하워는 군인 출신으로 미국 34대 대통령을 지냈다. 제2차 세계대전 당시 미군 최고계급 원수에 올라 연합군 최고사령관을 지내며 전쟁을 승리로 이끈 인물이다.



아이젠하워는 1960년 6월 미국 대통령으로는 최초로 방한, 한국인들의 환영을 받으며 한미동맹의 상징 중 하나로 자리매김한 각별한 인연도 있다.



바이든 대통령은 "우리는 전기차에서 배터리, 태양광, 반도체에 이르기까지 모든 미래를 함께 만들고 있다"며 "우리의 삼각 파트너십을 강화하는, 일본과의 용기있고 원칙있는 외교에 나서준 윤 대통령께 감사를 표하고 싶다"고 역설했다.



바이든 대통령은 또 전날 워싱턴DC에 위치한 한국전 참전용사 기념비를 윤 대통령과 함께 찾은 사실도 트위터에 올리며 "한국전 참전용사들은 오늘날 활기차고 혁신적인 두 민주주의 국가인 우리 두 나라가 단결할 수 있는 이유"라고 말했다.



그는 "(양국은) 강력하고, 자랑스럽고 자유롭다"며 "우리는 오늘날에도 여전히 틀림이 없는 보편적 가치와 자유를 수호하기 위해 싸운 이들에게 경의를 표하기 위해 함께 헌화했고, 영광이었다"고 언급했다.



윤 대통령과 김건희 여사는 전날 바이든 대통령 및 질 바이든 여사와 함께 한국전 참전용사 기념비를 찾아 헌화와 묵념을 한 뒤 추모의 벽 등을 둘러봤다.

