언더그라운드 ‘포크 아이콘’ 김두수 신보

국내 언더그라운드 ‘포크의 아이콘’ 가수 김두수가 정규 7집 ‘류목 - 드리프트우드(Driftwood)’를 발표했다고 아울로스 미디어가 21일 밝혔다.



이번 음반은 2015년 ‘곱사무’ 이후 8년 만의 정규 음반이다. 김두수는 신곡을 2019년 유럽 7개국 투어 도중 녹음했고 귀국 후 거주 중인 전북 군산으로 돌아와 국내 여러 음악 동료들 도움 속에 후반 작업을 했다.

가수 김두수.

음반에는 무심하게 흐르는 기타와 슬픈 목소리가 어우러지는 ‘겨울 해’, 포르투갈 여행 중 만난 현지 음악가와 호흡을 맞춘 ‘방외자’, 스코틀랜드 시인 앨러스데어 캠벨의 시에 김두수가 곡을 붙인 ‘스프레딩 더 넥타 어라운드 더 랜드(Spreading the Nectar around the Land)’, 으르렁거리는 듯한 거친 기타 소리가 인상적인 ‘류목’ 등이 담겼다.



김두수는 1986년 ‘시오리길’과 ‘귀촉도’가 수록된 1집으로 데뷔해 ‘약속의 땅’, ‘보헤미안’, ‘청보리밭의 비밀’ 등으로 이름을 알렸다. 그가 2002년 발표한 4집 ‘자유혼’은 2018년 ‘한국 대중음악 명반 100’에서 62위에 선정되기도 했다.

이복진 기자

