수원, 2025 ITS 아태총회 유치… 이듬해 세계총회는 강릉

2025년 5월 제20회 지능형 교통체계(ITS) 아태총회가 경기 수원시에서 열린다.

국토교통부는 ‘수원 ITS 아태총회 유치준비단’이 11일 중국 쑤저우 컨벤션센터에서 열린 최종 제안발표에서 뉴질랜드를 제치고 ITS 아태총회를 유치했다고 밝혔다.

수원 ITS 아태총회 유치준비단이 11일 중국 쑤저우 컨벤션센터에서 열린 2025년 제20회 ITS 아태총회 개최지 선정을 위한 최종 제안발표에서 수원 유치를 최종 확정지은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 국토교통부 제공

ITS 아태총회는 아시아·태평양 지역의 ITS 회원국 간 협력과 민관 기술 정보공유를 위해 열리는 국제 세미나다. 이번 유치를 통해 한국은 2025년 ITS 아태총회와 이듬해 ITS 세계총회를 연속 개최하게 됐다. 앞서 ITS 세계총회는 강릉시가 유치에 최종 성공했다.

국토부는 ITS 연속 개최를 통해 한국의 국제적 위상을 강화하고, 국내 기업의 해외 진출 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대된다고 밝혔다.

ITS 아태총회는 1996년 일본 도쿄에서 처음 열렸고, 2002년에는 제5회 ITS 아태총회가 서울에서 성공적으로 개최됐다.

수원시는 이날 제안평가에서 통합교통서비스(MaaS), 수요응답형 교통수단(DRT), 도심항공교통(UAM), 자율주행, 차세대 지능형교통체계(C-ITS) 등 첨단 ITS 서비스 등을 통한 대도시의 미래 비전을 제시했다.

수원 ITS 아태총회에는 약 20개국, 2500명, 50개 이상의 기관 및 업체가 참여할 예정이다.

이용욱 국토부 도로국장은 “수원과 강릉에서 열리는 ITS 총회에서 대도시와 중소도시 모두를 위한 ITS 모범사례를 보여주겠다”며 “대한민국이 모빌리티 산업을 선도하는 중심이 될 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다”고 말했다.

박세준 기자 3jun@segye.com

