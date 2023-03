10년만에 ‘OLED TV 승부수’ 띄운 삼성, 美·英서 ‘호평’

삼성의 2023년 OLED(유기발광다이오드) TV가 해외에서 잇따라 호평을 받고 있다. 앞서 삼성은 ‘번인’(잔상) 등 수율 문제로 OLED TV 생산을 중단하고 LCD TV에 주력했지만, 10년만에 국내에서 OLED TV 신제품을 출시하며 OLED 시장 공략에 나선 바 있다.

미국 CNN의 제품 평가 전문 매체 ‘CNN 언더스코어드(Underscored)’는 삼성 OLED TV에 대해 “화질과 기능면에서 최고의 제품을 원하는 사람들에게 이상적”며 “놀랍도록 풍부한 색상과 극도로 짙은 검은색을 표현하여 보는 내내 콘텐츠에 빠져들었다”고 평가했다.

미국의 IT 매체 ‘피씨맥(PC Mag)’은 삼성이 새롭게 출시한 95인치형 OLED TV에 대해 “역대 테스트한 제품 중 가장 밝고 생생한 TV다. OLED TV의 새로운 왕(The New King of OLEDs)”이라며 ‘2023년 에디터스 초이스’로 선정했다. 영국의 IT 매체 ‘테크레이더(TechRadar)’는 “CES에서 본 TV중 최고의 제품”이라고 언급했다.

또 다른 영국의 IT 매체 ‘왓하이파이(WHAT HI-FI)’는 “삼성 OLED TV는 지금까지 만들어진 TV중 가장 눈에 띄게 얇은 TV 중 하나로 두께가 불과 몇 밀리미터(㎜)에 불과하다”며 디자인을 칭찬했다.

2023년형 삼성 OLED TV는 ‘퀀텀 HDR OLED+’기술을 적용해 다양한 밝기의 콘텐츠에서도 최상의 선명도를 표현하고 ‘뉴럴 AI 퀀텀 프로세서 4K’를 탑재해 OLED 기술의 장점을 유지하면서도 높은 수준의 밝기와 색상을 구현했다.

삼성전자 영상디스플레이사업부 김철기 부사장은 “앞으로도 소비자들의 스크린 경험을 위해 다양한 제품들을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

