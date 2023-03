청나라부터 시진핑 시대까지… 中 근현대화 400년 궤적 분석

현대 중국의 탄생/클라우스 뮐한/윤형진 옮김/너머북스/5만2000원

“중화민족의 위대한 부흥이 곧 중화민족의 꿈입니다.”



2주 전 중국공산당 당대회에서 중국의 새로운 주석으로 선출된 시진핑은 2012년 11월29일 베이징 국가박물관에서 열린 전시회 ‘부흥의 길’을 참관한 뒤 특유의 근엄한 표정을 짓고서 이른바 ‘중국의 꿈(中國夢)’ 이야기를 꺼냈다. 민족주의적 서사를 한껏 끌고 간 시진핑의 화두 ‘중국몽’은 세계에서 급부상하는 중국의 한 상징이 됐다.

중국은 급성장한 경제를 바탕으로 주변국과 군사 외교적 마찰도 마다하지 않았고, 심지어 미국과도 전방위적 전략패권 경쟁을 펼치고 있다. 2013년 중국 경제는 세계 총생산에서 차지하는 비중이 1978년 3%에서 12%로 4배 이상 늘어났고, 2015년에는 14.8%까지 증가했다. 명목 국내총생산은 1978년에 비해 75배로 늘어났고, 세계에서 두 번째로 큰 규모를 가지게 됐다.



경제력을 바탕으로 급부상한 현대 중국을 과연 어떻게 이해해야 할까. 서구적 근대로 결국 수렴할 것이라는 서구적 낙관론은 이미 사라진 가운데, 화려한 ‘중국 모델론’이나 ‘대안적 발전 경로론’으로 이해해야 할까, 아니면 중국과 중국공산당을 악마화하면서 혐오해야 할까.



30여년 전 각각 ‘신중국사’와 ‘현대 중국을 찾아서’를 통해서 중국 이해의 새 지평을 열었던 존 페이뱅크와 조너선 스펜스의 계보를 잇는다는 평가를 받는 저자는, 최근 중국의 부상 배후에 있는 역사, 즉 앞선 번영의 시기부터 쇠퇴의 국면과 그 사이의 위기, 지난 세기의 집요한 회복 노력을 알아야 한다며 전통적인 중국 서사를 재검토하고 현대 중국 역사를 재개념화할 것을 제안한다. 그리하여 정부와 경제, 주권과 국경, 천연자원 관리, 지성사 영역을 중심으로 제도라는 렌즈를 통해 1644년 청제국에서 시진핑 시대까지 중국 현대화 400년 궤적을 새롭고 깊이 있게 살핀다.



책은 최신 연구 성과를 적극 반영해 체계적으로 종합하면서도 객관성과 균형을 잃지 않고 있다는 점에서 가히 새 시대의 중국 현대사 입문서로 손색이 없어 보인다. 원제는 Making China Modern: From the Great Quing to Xi Jinping.

김용출 선임기자

