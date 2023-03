최근 美 IT업계 최소 24만명 이상 감원 ‘칼바람’

미국 정보기술(IT) 업계에서 대규모 정리해고가 이어지며 지난해부터 최근까지 최소 24만명 이상이 일자리를 잃었지만 일부 IT 기업은 구직난에 시달리고 있다고 미 경제전문매체 CNBC가 18일(현지시간) 보도했다. 기업의 경직된 구인 방식, 재택·출근 근무 등 업무 조건에 대한 노사 인식 차이가 그 원인으로 분석된다.



이날 스타트업 분석 플랫폼 크런치베이스는 지난해 1월부터 지난 17일까지 총 24만여명이 미 IT 기업에서 정리해고됐으며, 이 중 10만6000여명이 올해 해고됐다고 분석했다. IT업계 정리해고 추적 플랫폼 레이오프스의 추산치는 더 높아 지난해 한 해 동안 16만1000여명, 올해는 18일까지 13만9000여명이 정리해고됐다.

이런 대량 해고 속 일부 IT 기업 인사담당자는 원하는 인재를 찾기 어렵다고 말한다는 게 문제다. 미국의 인재 알선 및 재교육 회사 제너럴어셈블리(GA)가 1000명의 인사담당자를 설문한 결과 90%에 가까운 인사팀에서 기술 분야 인재를 찾는 데 어려움을 겪고 있다고 답했다. 실제 IT 기업 컨설팅 회사 잔코의 1월 보고서에 따르면 미국에서 약 10만9000개의 IT 분야 일자리가 미충원 상태다.



GA의 인재 및 운영 담당자 루페 콜란젤로는 CNBC와의 인터뷰에서 “기존 채용 방식이 너무 반응이 느리다”고 기업의 유연하지 못한 채용 절차를 원인으로 꼽았다. 예를 들어 미국에서 Z세대(1990년대 중반∼2000년대 초반 출생) 근로자의 절반만이 4년제 대학 학위를 취득할 의향이 있는데 4년제 대졸자를 고집하는 기업이 스스로 인재 풀을 좁힌다고 매체는 짚었다.



업무 환경에 대한 노사 간 입장 차이도 구직난에 영향을 주고 있다. IT 전문 구직 플랫폼 빌트인닷컴이 1월에 진행한 조사를 보면 구직자의 70%가 재택근무를 원했는데 같은 시기 이 회사에 등록된 일자리 중 38%만이 재택근무가 가능했다.



마리아 캐트리스 빌트인 최고경영자(CEO)는 “미 통계청에 따르면 2026년까지 미국 내에서 120만명의 엔지니어가 부족할 것으로 예상된다”며 “지원자들이 원하는 유연한 근무 방식을 제공하는 기업이 인재 경쟁에서 승리할 것”이라고 말했다.

