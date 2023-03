尹 입장곡 ‘민중의 노래’ 논란에 대통령실 “대통령 애창곡”

윤석열 대통령이 8일 경기도 고양 킨텍스에서 열린 국민의힘 전당대회에서 참석자들을 향해 인사하고 있다. 고양=뉴시스

윤석열 대통령이 8일 국민의힘 전당대회에 참석한 가운데, 윤 대통령이 입장할 때 선정된 곡에 ‘분노한 민중의 노래 들리나’ 등의 가사가 포함돼 적절성 논란이 제기됐다. 이에 대통령실은 ‘약자의 외침을 귀담아들어야 한다’는 의미였다고 해명했다.

윤 대통령은 이날 경기 고양시 킨텍스에서 열린 국민의힘 전당대회에서 “우리는 어떠한 부당한 세력과도 (싸우는 것을) 주저하지 말고 두려워하지 말아야 한다”며 “그것이 우리 당이 국민으로부터 더욱 사랑받는 길”이라고 말했다.

이어 “새로 선출될 지도부와 우리 모두 하나가 돼야 한다”며 “우리 국민의힘 당내 선거에서는 승자도 패자도 없다”고 했다.

국민의힘을 상징하는 붉은 색 넥타이를 맨 윤 대통령은 이날 축사를 위해 연단에 올라 당원들을 향해 대선 후보 때 했던 ‘어퍼컷 세리머니’를 선보여 눈길을 끌었다.

입장곡도 화제를 모았다. 윤 대통령은 프랑스혁명을 배경으로 한 뮤지컬 ‘레미제라블’ 주제가 ‘민중의 노래가 들리는가(Do you here the people sing?)’에 맞춰 입장했다. 이 곡은 뮤지컬에서 혁명을 준비하는 시민들의 합창가로 불린다. 퇴장 곡으로는 뉴진스의 ‘하입보이’(Hype boy)가 틀어졌다.

이 입장곡을 두고 일각에선 적절성에 대한 의문이 제기됐다. 이준석 전 대표는 이날 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 해당 곡의 영상 링크와 가사를 올리고 “대통령 입장 음악으로 이걸 고른 사람은 윤리위 가야 할 듯”이라고 적었다.

해당 음악의 가사는 ‘민중의 노래가 들리나. 분노한 자들의 노래가. 다시는 노예가 되지 않으려는 민중의 음악이네. 심장 박동 소리가 북소리와 공명할 때 내일이 오면 시작될 새로운 삶이 있네’ 등이다. 이날은 가창 없이 연주됐다.

이에 대통령실 고위 관계자는 전당대회 종료 후 기자들과 만나 “진정한 약자, 서민을 힘들게 하는 이권 카르텔에 대한 근절 의지를 입장곡에서 확인할 수 있다”며 “진짜 약자의 외침을 정부가 귀담아야 한다. 이들(약자)을 위해 정부가 목숨을 걸고 일하자는 그 결기를 담은 노래”라고 설명했다.

윤 대통령의 애창곡이자 애청곡이라고도 부연했다.

김수연 기자 sooya@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]