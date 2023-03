송중기·송혜교 격렬 키스신 띄운 KBS…"눈치 챙겨라" 한숨

공영방송 KBS가 창사 50주년을 맞아 개최한 콘서트에서 배우 송중기, 송혜교의 키스신을 내보내 논란이다.

지난 3일 KBS홀에서는 공영방송 50주년 특집 '당신의 KBS, 우리의 50주년' 축제가 진행됐다. 이날 배우 최수종과 채시라, 방송인 강호동 등 많은 스타가 참석해 자리를 빛냈다.

초대 가수로는 거미가 무대에 올랐다. 거미는 시청자들의 큰 사랑을 받았던 KBS 드라마 '태양의 후예' OST인 'You Are My Everything'을 애절한 목소리로 열창했다.

(KBS 갈무리)

이때 거미 뒤편에 있던 스크린에는 '태양의 후예' 명장면들이 송출됐다. 문제는 극 중 커플이었던 송중기와 송혜교의 키스신이었다. 드라마 속 두 사람이 트럭 위에서 격렬한 키스를 이어가는 모습이 여러 차례 상영됐다.

드라마 속 한 장면이었지만, 현재는 이혼한 부부의 키스신을 내보낸 것을 두고 누리꾼들의 의견은 엇갈렸다.

이들은 "굳이 왜…눈치 챙겨라", "한 방 먹이는 거 아니냐", "불난 집에 부채질", "아무리 배우라도 이제는 이혼했고 한쪽은 최근 재혼도 했는데" 등 당황스러워했다. 일각에서는 "드라마는 드라마일 뿐", "KBS 50주년 특집에 걸맞은 자료화면이었다" 등 대수롭지 않다는 반응을 보였다.

한편 송중기와 송혜교는 2016년 방영된 '태양의 후예'에서 연인으로 호흡을 맞추면서 실제 연인 관계로 발전했다. 이듬해 10월 결혼했으나, 1년 9개월 만에 협의 이혼했다.

송중기는 이혼 4년 만인 지난 1월 자신의 팬카페를 통해 재혼 및 2세 소식을 알렸다. 아내는 1살 연상 영국 배우 출신 케이티 루이스 사운더스다.

