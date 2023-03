‘안면마비 증세 악화?’…저스틴 비버, 남은 월드투어 일정 취소

저스틴 비버 인스타그램

안면마비 증세를 겪고 있는 팝스타 저스틴 비버(29)가 남은 ‘저스티스 월드투어’ 일정을 취소했다.

취소에 대한 공식적인 이유는 밝혀지지 않았지만, 일각에서는 그가 건강상의 이유로 이 같은 결정을 내렸다고 보고 있다.

미국 매체 페이지식스는 “캘리포니아, 코네티컷, 워싱턴 DC에서 열리는 공연을 포함해 티켓마스터에 등록된 팝스타의 예정된 공연 중 일부가 공식 웹사이트에서 삭제됐다”고 1일(현지시간) 보도했다.

페이지식스는 “건강 문제로 남은 일정을 취소한 것으로 보인다”고 전했다.

티켓 관련 사이트에서는 캘리포니아, 코네티컷 및 워싱턴 DC에서의 콘서트가 취소된 것으로 나와 있다. 투어 관련 공식 트위터에는 "화요일에 티켓이 자동으로 환불될 것"이라고 고지된 것으로 전해졌다.

앞서 비버는 지난해 9월 말초성 안면마비 ‘람세이 헌트 증후군’(Ramsay Hunt Syndrome)으로 인해 2022년 2월부터 시작해 2023년까지 예정된 월드투어를 일시 중단한다고 발표했다.

그는 병을 진단받은 지난해 6월 인스타그램에 영상을 올려 “바이러스가 안면 신경과 귀 신경을 공격해 안면마비가 왔다. 보시다시피 한쪽 눈이 깜박이지 않는다. 이쪽으로는 웃을 수가 없다. 한쪽 콧구멍이 움직이지 않아서 이 쪽 얼굴이 완전히 마비된 상태”라고 설명하기도 했다.

월드투어 취소에 대해 비버는 팬들에게 “휴식을 취하는 동안 의사와 가족들과 상의를 거친 끝에 투어를 계속하기로 했고, 이후 6번의 라이브 공연을 했지만 너무나도 힘들었다”고 털어놨다.

그러면서 “지금은 내 건강이 최우선이라는 걸 깨달았다. 아마 괜찮아지겠지만, 더 나아질 시간이 필요하다”라고 양해를 구했다.

람세이헌트 증후군은 안면 근육 약화에 의한 안면 마비와 통증을 가져오는 증후군으로 눈을 감기가 힘들어지며 청력 저하, 고막 통증, 혀 마비, 미각 상실 등의 증상을 동반한다. 회복되는 데는 보통 6개월 이상의 시간이 걸린다고 알려졌다.

한편, 저스틴 비버는 캐나다 출신 팝 가수로 2009년 데뷔, ‘러브 유어 셀프’(Love yourself). ‘소리’(Sorry). ‘왓 두 유 민’(What do you mean). ‘스테이’(Stay), ‘홀드 온’(Hold On), ‘피치스’(Peaches), ‘베이비’(Baby) 등 수많은 히트곡을 보유한 세계적인 아티스트다.

그는 지난 2018년 오랜 친구였던 헤일리 로드 비버와 결혼했다.

서다은 온라인 뉴스 기자 dada@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]