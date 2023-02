그룹 방탄소년단(BTS)의 슈가가 4월부터 미국·일본 등 6개국을 찾는 월드투어를 개최한다.

슈가는 15일 글로벌 팬덤 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 월드투어 개최 소식과 콘서트 일정을 공개했다.

슈가의 월드투어는 오는 4월 26~27일 벨몬트 파크를 시작으로 뉴어크, 로즈몬트, 로스앤젤레스, 오클랜드 등 미국을 비롯해 인도네시아, 태국, 싱가포르, 서울, 일본에서 펼쳐진다.

한편 방탄소년단 멤버가 솔로로 투어 콘서트를 여는 것은 슈가가 처음이다. 방탄소년단으로는 지난해 10월 부산 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in BUSAN) 이후 약 6개월 만이다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]