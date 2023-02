“민간용 풍선 주장 中, 수년간 군사목적 고고도 풍선 연구”

중국 ‘정찰 풍선’을 전투기와 미사일을 동원해 격추한 미국이 강공 태세를 유지 중이다. 풍선을 민간용이라고 주장하고 있는 중국이 군사 목적으로 고고도 풍선에 대한 다양한 연구를 진행 중이라는 보도도 나왔다.

지난 4일(현지시간) 중국 정찰풍선이 미국 사우스 캐롤라이나 해안에서 약간 떨어진 대서양 위를 날아가고 있다. 이날 풍선이 미군의 F-22 전투기에 의해 격추된 뒤 미·중 관계에 격랑이 일고 있다. AP연합뉴스

조 바이든 미국 대통령은 6일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나 “적절한 때가 오자마자 풍선을 격추해야 한다는 것이 초지일관 나의 생각이었다”고 말했다.



바이든 대통령은 이날 풍선 격추로 미·중 관계가 악화할 수 있다고 보느냐는 질문에 “아니다(No)”라면서도 “우리는 중국에 우리가 하고자 하는 바를 분명히 했고, 그들은 우리의 입장을 이해했다”고 밝혔다.



이어 “우리는 물러서지 않을 것(We’re not going to back off)”이라며 “우리는 옳은 일을 했다”고 강조했다.

조 바이든 미국 대통령. AP연합뉴스

그는 계속해서 “이는 (관계) 약화냐 강화냐의 문제가 아니다”라며 “이것은 현실”이라고 덧붙였다. 바이든 대통령은 ‘중국이 왜 그런 뻔뻔한 행동을 하느냐’는 질문에 잠시 머뭇거리다가 웃으며 “그들은 중국 정부다”라고 대중(對中) 불신(不信)을 여과 없이 드러냈다. 정찰 풍선이 아니라는 중국의 주장과 대응이 부적절했다는 공화당의 공세에 대한 강경 대응 입장을 분명히 한 것이다.



미국은 지난달 28일 중국 정찰 풍선의 미 본토 진입을 확인하고 일주일 만인 지난 4일 대서양 상공에서 이를 격추했다.



로이터통신 등 외신은 정찰 풍선을 민간용이라고 주장하고 있는 중국이 군사 목적으로 고고도 풍선에 대한 연구를 진행해 왔다고 7일 보도했다. 외신에 따르면 중국 인민해방군(PLA) 연구소는 지난해 4월 발표한 특수 항공기를 주제로 한 논문에서 풍선의 유용한 군사적 응용 중 하나가 적의 대공 방어를 테스트하는 것으로 특정 임무에 추가로 개발되고 배치돼야 한다고 주장했다.

지난 4일(현지시간) 미국이 스텔스 전투기 등을 동원해 자국 영토에 진입한 중국의 '정찰 풍선'을 격추하는 모습. 미국 해군연구소 트위터 캡처

연구소는 “(풍선은) 적의 방공 시스템을 유도하고, 전자 정찰 시행, 방공 시스템의 조기 경보 탐지 및 작전 대응 능력을 평가할 수 있는 조건을 제공한다”고 설명했다.



중국 정부 산하 연구기관에서도 고고도 풍선에 대한 연구를 진행하고 관련 기술을 개발한 것으로 나타났다. 중국과학원(CAS) 산하 항공우주정보연구소는 지난해 4월 ‘새로운 스파이 풍선 모델이 이스라엘 하늘을 방어한다’는 제목의 기사를 위챗(중국산 메신저) 등에 게재했다. 이외에도 고고도 풍선이 과거에 어떻게 군사적으로 배치되었는지, 다른 나라들이 풍선에 의한 위협을 어떻게 방어했는지, 어떻게 공격적으로 사용되었는지에 초점을 맞춘 내용의 기사를 올렸다.



이 연구소는 지난해 9월 ‘성층권 풍선 플랫폼’ 개발을 위한 계약을 체결했고, 한 달 후 최대 1.2t의 무게를 고도 30㎞까지 운반할 수 있는 풍선 실험에 성공했다. 해당 연구소는 설립 및 운영 주요 목적 중 하나로 중국 국방 프로젝트들이 기술적인 돌파를 성취하도록 돕는 것을 꼽고 있다.

