샘 오취리, 과거 논란 언급 “느낀대로 말했다가 생각지도 못한 반발…2년간 일 없어”

가나 출신 방송인 샘 오취리가 자신의 과거 발언으로 논란에 휩싸였던 일을 언급했다.

샘 오취리는 지난달 31일 공개된 유튜브 채널 ‘주빌리’ 콘텐츠 ‘What Is It Like To Be Black In South Korea?’(대한민국에서 흑인으로 산다는 것은?)에서 “한국은 심한 ‘캔슬 컬처’를 가지고 있는가”라는 질문이 나오자 “나는 2년간 일이 없었다”고 강하게 긍정했다. 캔슬 컬처는 유명인이 논란이 되는 언행을 했을 때 대중이 소셜미디어(SNS) 팔로우를 취소하는 현상이다.

그는 “내가 말할 자격이 있는 일을 느낀대로 말했다가 그렇게 심하게 반발을 사는 일이 있을 거라고는 생각도 못했다”며 논란 당시를 떠올렸다.

샘 오취리는 지난 2020년 의정부의 한 고등학교의 졸업사진에서 가나의 장례 문화를 ‘관짝소년단’으로 패러디한 고교생들의 행동을 두고 ‘인종차별이’라고 공개적으로 비판한 바 있다. 해당 졸업사진에서 고교생들은 상여꾼들이 운구 중 춤을 추는 가나의 독특한 장례 문화를 담은 밈을 패러디했다. 그 과정에서 학생들이 얼굴을 검게 칠하는 ‘블랙페이스’(blackface)를 해 인종차별이 아니냐는 지적이 나왔다.

샘 오취리는 “흑인 얼굴(분장)에 대해 (SNS에) 글을 올리자 밤새 화제가 됐고, 난 아무것도 할 수가 없었다. 그들은 나를 심하게 ‘캔슬’했다”며 “빠르게 날 버리더라”고 회상했다.

샘 오취리는 앞선 2017년에도 SBS ’웃찾사‘에서 개그우먼 홍현희가 아프리카 추장 분장을 한 것에 대해 “TV 보면서 이런 장면이 나오면 마음이 아프고 짜증 난다. 모든 인종에 대한 비하는 없애야 한다”고 쓴소리를 낸 바 있다. 그는 다른 방송에서 인종차별에 대한 견해를 밝혔을 때와 반응이 달랐던 이유를 묻자 “플랫폼이 점차 커지면 책임감도 커지고, 자신이 한 말의 영향력도 커진다”며 “사람들이 날 보면 ‘어, 샘이네? 방송에 나오는 한국에 사는 흑인’이라고 생각하지 않나? 한국에 대해 늘 좋은 말만 했고, 사람들은 그걸 좋아했다”고 했다.

그러면서 “한번 부정적인 말을 했더니 그들은 ‘아니, 그건 안돼”라고 한 거다. 공격받는다고 느끼고 내게 강하게 반감을 드러냈다“고 덧붙였다.

샘 오취리는 이어진 인터뷰에서 한국에서 겪은 ‘캔슬 컬처’ 경험담을 털어놨다. 그는 “2020년 8월 ‘캔슬 컬처’를 경험했다”면서 “학생들이 얼굴을 검게 칠한 코스튬을 한 것을 내게 계속 보내더라. 인스타그램에 올리며 실망스럽다고 말했는데 일이 커졌고 혐오가 쏟아졌다. 어찌할 바 몰랐다”고 했다.

다만 샘 오취리는 “이곳을 정말 좋아한다”며 “나쁜 것보다 좋은 것을 더 많이 경험했다”고 한국에 대한 변함없는 애정을 내비쳤다.

