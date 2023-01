中 "병원 내 코로나 사망자 6만명" 발표…자택 사망은 포함 안돼

중국이 지난달 방역 완화 후 약 한 달간 코로나19 감염으로 병원에서 사망한 사람이 약 6만명으로 집계됐다고 발표했다. 세계보건기구(WHO)는 중국의 데이터 공개에 환영의 뜻을 밝히면서 보다 상세한 정보를 요청했다.

펑파이 등 중국 매체들에 따르면 국가위생건강위원회(위건위) 의료정책사(司·국) 자오야후이 사장은 14일 국무원 연합방역기구 기자회견에서 지난해 12월 8일부터 이달 12일까지 전국 의료기관이 누적 집계한 병원 내 코로나19 감염 관련 사망자는 5만9938명이라고 밝혔다.

지난해 12월 8일은 중국 정부가 방역을 대대적으로 완화하는 10개항 조치를 발표하면서 ‘제로 코로나’ 정책을 사실상 폐기한 다음 날이다.

제로 코로나 정책을 접은 이후, 중국 정부가 기저질환 보유자를 포함한 포괄적 개념의 사망자 수치를 공개한 것은 이번이 처음이다.

그동안 중국 정부는 사인(死因)이 코로나19 감염에 따른 폐렴 또는 호흡부전인 경우만 ‘코로나 사망자’로 집계해왔으나 이번에는 코로나19 감염후 기저질환과 코로나 감염이 복합적으로 작용해 사망한 사람까지 포함해 발표했다.

이는 국제사회가 중국의 감염자 및 사망자 통계의 투명성에 문제를 제기하는 상황에 부담을 느낀 데 따른 것으로 해석된다.

다만 이 수치는 병원에서 진료를 받지 못하고 자택 등에서 사망한 사례는 포함하지 않은 것으로 실제 코로나 관련 사망자 수는 이보다 많을 것으로 추정된다.

자오 사장은 병원 입원 중 사망한 5만9938명 가운데 5503명(9.2%)이 코로나19 감염에 따른 호흡부전으로 사망했고, 5만4435명(90.8%)은 보유 중이던 기저질환에 코로나19 감염이 더해지며 사망했다고 설명했다.

사망자의 주요 기저질환은 심혈관질환, 말기종양, 뇌혈관질환, 호흡기 계통 질환, 대사 관련 질환, 신부전 등이었다고 자오 사장은 소개했다.

자오 사장은 코로나19 관련 병원 내 사망자의 연령을 분석한 결과, 평균 80.3세이며, 65세 이상인 사람이 약 90.1%로 집계됐다고 전했다.

자오 사장은 “겨울철은 고령자의 호흡기 질환 발병률이 높고, 심뇌혈관 질환이 심해지는 계절”이라면서 “이 시기에 코로나19 감염이 겹치면서 고령 사망자가 비교적 많았다”고 전했다.

그는 “고령 환자에 더욱 관심을 두고 최대한 노력을 다해 환자의 생명을 구해야한다는 점을 보여준다”고 강조했다.

WHO는 이날 중국의 데이터 공개 직후 홈페이지에 성명을 올려 환영했다.

WHO는 성명에서 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 사무총장이 이날 마샤오웨이(馬曉偉) 중국 국가위생건강위원회 주임(보건장관)과 중국의 코로나19 상황에 대해 얘기를 나눴다면서 “이런 유형의 상세한 정보가 (중국 정부에 의해) 우리(WHO)와 대중에게 계속해서 공유되도록 해 달라고 (중국 정부에) 요청했다”고 밝혔다.



또 중환자 치료를 포함해 모든 수준에서 치료 규모를 확대하려는 중국 당국의 노력에 주목한다고 덧붙였다.

WHO는 이번에 제공된 정보에 관해, 성(省)별로 시간에 따른 세부 내역을 구분해보다 상세한 데이터를 제공해 달라고 중국에 요청해 놓은 상태라며 또 바이러스 변이를 추적하는 데 필수적인 유전체 정보를 공유해 달라는 요청도 거듭해서 하고 있다고 설명했다.



아울러 “앞서 중국질병예방통제중심(센터)이 오미크론 하위계통 BA.5.2와 BF.7이현재 유행하고 있다고 보고한 적이 있기는 하지만, WHO는 더 많은 (유전체정보를 담은 염기)서열 정보가 지사이드(GISAID)와 같은 공개접근 데이터베이스에 공유되도록 해 달라고 (중국 당국에) 계속해서 요청한다”고 덧붙였다.



이는 바이러스의 계통에 대한 심층적인 분석은 물론 바이러스 진화, 임상 치료, 그리고 다른 많은 분야를 연구하는 전문가 그룹들과 협업하는 데도 필요하다고 WHO는 강조했다.



테워드로스 총장은 이날 마 주임과 통화하면서 코로나19 팬데믹의 기원을 이해하는 문제와 ‘신종 병원체 기원 관련 전략자문그룹’(Strategic Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens) 보고서에 상세히 나오는 권고사항을 이행함에 있어 “중국의 보다 더 심층적인 협조와 투명성”이 중요하다고도 강조했다.

앞서 중국은 지난해 12월 7일자로 정기적 전수 PCR검사를 중단했고, 같은 달 14일부터 무증상 감염자 통계를 발표하지 않았다. 25일부터는 일일정보 공개도 중단했다.



이 때문에 당국 발표가 실제 수치와 큰 차이가 있고 심각한 상황을 제대로 반영하지 못한다는 지적이 국제사회로부터 제기돼 왔다.

